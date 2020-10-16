Reuters: Sinop yakınlarında füze fırlatıldı

Ajans daha önce Türkiye'nin bugün Karadeniz'de S-400 hava savunma sistemini deneyeceği haberini geçmişti.Reuters haber ajansı Karadeniz'de, Türkiye'nin bugün S-400 hava savunma sistemini denemesinin beklendiği bölgede bir füzenin gökyüzüne fırlatıldığını duyurdu. Ajans haberini, bölgeden kendilerine gönderilen bir videodaki görüntülere dayandırdı.

Haberde Türkiye Savunma Bakanlığı'nın S-400'lerin denendiği yönündeki iddiayı ne doğruladığı ne de yalanladığı belirtildi. Savunma politikası analisti Turan Oğuz ajansa yaptığı açıklamada renk, yoğunluk, açı ve dumanın rotası bakımından videodaki görüntünün S-400 füzesi denemesine işaret edebileceğini söyledi. Oğuz görüntülere dayanarak hedefin "çok yüksekte olmadığının anlaşıldığını" belirtti.

Reuters, daha önce geçtiği bir haberde Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ve NOTAM mesajları yayımlamasının ardından bir hafta önce Karadeniz'e nakledilen Rus yapımı S-400 hava sisteminin bugün test edileceğini öne sürmüştü.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.