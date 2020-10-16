HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Reuters: Sinop yakınlarında füze fırlatıldı

Reuters: Sinop yakınlarında füze fırlatıldı

16.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Sinop açıklarında gökyüzüne bir füze fırlatıldığını duyurdu.

Ajans daha önce Türkiye'nin bugün Karadeniz'de S-400 hava savunma sistemini deneyeceği haberini geçmişti.Reuters haber ajansı Karadeniz'de, Türkiye'nin bugün S-400 hava savunma sistemini denemesinin beklendiği bölgede bir füzenin gökyüzüne fırlatıldığını duyurdu. Ajans haberini, bölgeden kendilerine gönderilen bir videodaki görüntülere dayandırdı.

Haberde Türkiye Savunma Bakanlığı'nın S-400'lerin denendiği yönündeki iddiayı ne doğruladığı ne de yalanladığı belirtildi. Savunma politikası analisti Turan Oğuz ajansa yaptığı açıklamada renk, yoğunluk, açı ve dumanın rotası bakımından videodaki görüntünün S-400 füzesi denemesine işaret edebileceğini söyledi. Oğuz görüntülere dayanarak hedefin "çok yüksekte olmadığının anlaşıldığını" belirtti.

Reuters, daha önce geçtiği bir haberde Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ve NOTAM mesajları yayımlamasının ardından bir hafta önce Karadeniz'e nakledilen Rus yapımı S-400 hava sisteminin bugün test edileceğini öne sürmüştü.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Reuters'ın haberinde, NOTAM mesajında Sinop yakınlarındaki bir bölgenin atış için seçildiği ve deniz seviyesinden 200 bin fit yüksekliğe kadar da hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, atış için 16 Ekim'de altı saatlik bir süre belirlendiği ifade ediliyor.

Rusya'dan satın alınan S-400'lerin Sinop'a nakledildiği yönünde fotoğraf ve görüntüler geçen hafta Türk basınına da yansımıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, sistemlerin sevkiyatı Temmuz 2019'da başlamıştı.

Reuters/HS, EC, JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruzAB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır
'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına'
Öldü sanılıp morgda tutulan kişi hayatını kaybetti
Morgdaki ceset aniden titremeye başladı!
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu! İşte son hali
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu!
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.