Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

Reuters haber ajansı, bugün S-400 denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu.

Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini söyledi.

Bu hafta içerisinde yayımlanan NOTAM'da Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine bu hafta içerisinde bu bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle NAVTEX de yayımlanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak bağımsız kaynaklarca henüz doğruluğu teyit edilmemiş video ve görüntülerde, gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor.