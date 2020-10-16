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  4. Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

16.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, bugün S-400 denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, görüntülerin Sinop'ta çekildiğini söyledi.

Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

Reuters haber ajansı, bugün S-400 denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu.

Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini söyledi.

Bu hafta içerisinde yayımlanan NOTAM'da Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine bu hafta içerisinde bu bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle NAVTEX de yayımlanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak bağımsız kaynaklarca henüz doğruluğu teyit edilmemiş video ve görüntülerde, gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor.

Görüntüleri paylaşan hesaplar, buranın Sinop olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Reuters, teyit edilmesi halinde S-400 denemelerinin Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açabileceği yorumunu yaptı. ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkmıştı.

Washington, tepki olarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya almış ve Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

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