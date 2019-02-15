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Reuters: Skripal saldırısında üçüncü şüpheli de Rus istihbaratından

15.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Reuters'in haberine göre İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Skripal'a yönelik saldırıyı soruşturan yetkililer, olaya karışan üçüncü bir Rus istihbarat görevlisi olduğu iddiasını doğruladı.

Reuters: Skripal saldırısında üçüncü şüpheli de Rus istihbaratından

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırıda yer aldığı iddia edilen üçüncü kişinin bir Rus askeri istihbarat görevlisi olduğunu belirledi.

Reuters'a konuşan iki güvenlik yetkilisi, İngiltere merkezli araştırmacı haber sitesi Bellingcat'ın Perşembe günü ortaya attığı saldırıya karışan üçüncü kişinin Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) görevlisi Denis Sergeev olduğu iddiasını doğruladı.

Mart 2018'de gerçekleşen olaydan Rus istihbaratını sorumlu tutan İngiltere saldırıda Aleksander Petrov ve Ruslan Borişov isimli iki Rus vatandaşının yer aldığını açıklamıştı.

Üçüncü şüpheli olduğu ileri sürülen Sergeev'in, "Sergey Fedotov" takma adını kullandığı ve diğer iki şüpheli gibi kendisine de sahte pasaportu Moskova'daki bir birimin sağladığı iddia ediliyor.

Sergeev'in sehayat geçmişine ulaşan Bellingcat, şüphelinin Nisan 2015'te Sofya'dan İstanbul'a uçtuğu gün, Emilian Gebrev isimli bir silah tüccarının Sofya'daki bir restoranda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan araştırmada bu kişinin zehirlendiğinin tespit edildiğini belirledi.

Bir dönem Rus istihbaratı için çalışan 66 yaşındaki çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia, geçen mart ayında Salisbury kentinde bir bankta bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu. Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU için çalışan Skripal, İngiliz gizli servisi MI6'e bilgi sattığı gerekçesiyle Rusya'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2010 yılında yapılan casus takası kapsamında İngiltere'ye yerleşmişti.

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmiş ve birçok Avrupa ülkesi onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Skripal ve kızı uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

rtr,AFP/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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