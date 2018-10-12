Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD’li rahip Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, rahibin hızla ABD’ye döneceğini belirterek “Brunson evinden derhal havaalanına, oradan da ABD’ye gidecek.” dedi. Reuters da Brunson’ın ABD’ye gitmek için uçağa bindiğini duyurdu.

