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Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Türk yargı kararıyla serbest kalan Rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye gitmek üzere uçağa bindiğini duyurdu.

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD’li rahip Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, rahibin hızla ABD’ye döneceğini belirterek “Brunson evinden derhal havaalanına, oradan da ABD’ye gidecek.” dedi. Reuters da Brunson’ın ABD’ye gitmek için uçağa bindiğini duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
yazıklar olsun
uçak hazır mıydı yani?
yesinler sizin havanızı....
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