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Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Hongwei Meng kayıp!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) Başkanı Hongwei Meng 'in Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O tarihten bu yana haber alınamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

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HONGWEİ MENG KİMDİR?

2016 yılında Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen 85. Interpol Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylamada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hongwei Meng İnterpol’ün yeni başkanı seçilmişti. Meng'in seçilmesiyle, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu. Görevi Fransız Mireille Ballestrazzi’den devralan Meng, 2020'ye kadar İnterpol’un başkanlığını yapacak.


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Interpol Reuters Meng Hongwei Fransa

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
MÜGE ANLI GÖREVE :)
bizde de çocuklar kayboluyor
Bu dünyanın. çivisi çıkmış
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