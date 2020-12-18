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  4. Reuters: TSK yedi gözlem noktasını Suriye ordusuna bıraktı

Reuters: TSK yedi gözlem noktasını Suriye ordusuna bıraktı

18.12.2020 15:51 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından yedisini tahliye ettiği ve Türk askerlerinin Ankara destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çekildiği bildirildi.

Söz konusu noktalar Suriye ordusunca çevrelenmişti.Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktalarından yedisini boşaltarak Suriye ordusuna bıraktığı bildirildi. Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan bir Türk kaynağa dayandırdığı haberde, gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin, Ankara destekli silahlı muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çekildiği kaydedildi.

Rusya ile 2018 Eylül ayında varılan Soçi Mutabakatı uyarınca Türkiye İdlib'de 12 gözlem noktası kurmuştu.Türkiye'ye ait bazı gözlem noktaları geçen yıl Suriye ordusunun muhaliflere karşı toprak kazanımları sonucu rejim kontrolündeki bölgeler içinde kalmıştı.

Türkiye bu gelişmelerin ardından tüm gözlem noktalarındaki varlığını sürdüreceğini açıklamış, ancak Ekim ayında tahliye işlemlerini başlatmıştı. Türkiye'ye ait yedi gözlem noktası, M5 otoyolunun Morik-Halep güzergahında bulunuyordu.

"Geri çekilme değil yer değiştirme"

Reuters'a konuşan Türk kaynak, son tahliye işlemlerinin de Perşembe gecesi tamamlandığını belirterek Rusya ile varılan mutabakat uyarınca Türk askerlerinin Ankara destekli silahlı muhaliflerin kontrolündeki bölgeye konuşlandığını kaydetti. Kaynak, "Bu bir geri çekilme ya da asker sayısının azaltılması şeklinde değil. Konu sadece yer değiştirmeyle ilgili" dedi.

Suriyeli muhaliflerin verilerine göre Türkiye'nin bölgede 10 bin ila 15 bin askeri bulunuyor.

rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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