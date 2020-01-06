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  4. Reuters tüm dünyaya duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı!

Reuters tüm dünyaya duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:45 | Son Güncelleme

ABD güçleri Iraklı yetkililere, "Çıkmaya hazırlanıyoruz" dedi ve güvenli çıkış konusunda bilgi verdi.

Reuters tüm dünyaya duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı!

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, önümüzdeki günlerde Irak’tan çekilecek.

Çekilmeye ilişkin yapılan bilgilendirme metninde “Koalisyon güçleri Irak’ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak” ifadelerine yer verildi.

IRAK, "YABANCI GÜÇLERİN ÜLKEDEN ÇIKARILMASI KARARINI" ABD BÜYÜKELÇİSİNE İLETMİŞTİ

Öte yandan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

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ABD ırak abd askeri

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