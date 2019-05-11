HABER

Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

11.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu. Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk bankalarının bu hafta içinde Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybını durdurabilmek için toplamda 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, dün de Perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını yazmıştı.

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve Perşembe günü kur 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Türk bankalarının Perşembe gecesi ve Cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası Dolar/TL kuru Cuma gününü 5,99 seviyelerinde tamamlamıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın da bulunduğunu belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı ise "Türkiye uyurken, bankaları Asya'da Dolar satıp TL aldı. Yapılan işlemlerin piyasa etkisinin azami düzeye çıkarılması için Asya piyasaları kullanıldı" dedi.

Reuters bugünkü haberinde ise Türk bankalarının bu hafta yaptığı satışın yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Dolar/TL kuru piyasaların kapalı olduğu bugün 5,98 seviyesinde.

Para birimleri

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?
Hahn: İstanbul’da seçimin yenilenmesi bir güldürüHahn: İstanbul’da seçimin yenilenmesi bir güldürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

İran'dan son dakika ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Hasan Ruhani: Teslim olmayacağız

Resti çekti: Teslim olmayacağız

İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.