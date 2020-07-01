Reuters: "Türk İşadamları Libya Ziyareti Hazırlığında"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Türk iş dünyasından bir heyet gelecek iki hafta içinde Libya’yı ziyaret edecek. Reuters’a konuşan kaynaklar, ziyaretin amacının, Türk firma ve bankalarının savaş mağduru ülkenin yeniden inşası ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda nasıl bir rol üstlenebileceğinin değerlendirilmesi olduğunu aktardı.

Libya’da enerji, inşaat, finans ve doğal kaynaklar alanlarında varlığını daha da arttırma çabasında olan AKP iktidarı, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne de desteğini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yardımıyla, hükümete muhalif Halife Hafter liderliğindeki silahlı güçlerin başkent Trablus’a saldırı girişimi engellendi. Uluslararası camianın da ülkedeki meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya da destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üst düzey yardımcıları, Sirte kenti yakınlarında muhalif gruplar arasında çatışmalar devam ederken Haziran ayının ortasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Trablus’ta ziyaret etti. Reuters’a konuşan kaynaklar, önümüzdeki iki hafta içinde düzenlenmesi planlanan iş ziyaretine siyasetçilerden de katılım beklendiğini belirtti.