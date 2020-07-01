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Reuters: "Türk İşadamları Libya Ziyareti Hazırlığında"

01.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Türk iş dünyasından bir heyet gelecek iki hafta içinde Libya’yı ziyaret ederek Türk firma ve bankalarının, Libya'nın yeniden inşası ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda nasıl bir rol üstlenebileceğini değerlendirecek

Reuters: "Türk İşadamları Libya Ziyareti Hazırlığında"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Türk iş dünyasından bir heyet gelecek iki hafta içinde Libya’yı ziyaret edecek. Reuters’a konuşan kaynaklar, ziyaretin amacının, Türk firma ve bankalarının savaş mağduru ülkenin yeniden inşası ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda nasıl bir rol üstlenebileceğinin değerlendirilmesi olduğunu aktardı.

Libya’da enerji, inşaat, finans ve doğal kaynaklar alanlarında varlığını daha da arttırma çabasında olan AKP iktidarı, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne de desteğini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yardımıyla, hükümete muhalif Halife Hafter liderliğindeki silahlı güçlerin başkent Trablus’a saldırı girişimi engellendi. Uluslararası camianın da ülkedeki meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya da destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üst düzey yardımcıları, Sirte kenti yakınlarında muhalif gruplar arasında çatışmalar devam ederken Haziran ayının ortasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Trablus’ta ziyaret etti. Reuters’a konuşan kaynaklar, önümüzdeki iki hafta içinde düzenlenmesi planlanan iş ziyaretine siyasetçilerden de katılım beklendiğini belirtti.

Ziyaret sırasında iş dünyasının temsilcileri öncelikli olarak Libya’nın enerji alanındaki ihtiyaçlarını inceleyecek, altyapı ve inşaat alanlarında yeni proje planları oluşturacak.

Türk kamu bankalarının Libya’da bankacılık sisteminin yeniden kurulmasına yardımcı olması için planlama yapılması da heyetin hedefleri arasında.

Reuters’a konuşan ve kimliği gizli tutulan kaynak, ilerleyen haftalarda “somut adımlar atılabileceğini” söyledi.

Diğer taraftan, Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Murtaza Karanfil, Libyalı iş dünyası liderliyle Türk gıda, ilaç ve diğer ürünlerin imalatçılarının Corona virüsü nedeniyle ertelenen görüşmeyi kısa süre içinde gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.

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