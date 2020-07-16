Reuters: Türk Lirası'nı desteklemek için piyasaya geçen yıldan beri 100 milyar dolar döviz sürüldü

Reuters haber ajansı, bankacılık sektöründen dört kaynağına ve BDDK verilerine dayandırdığı haberinde kamu bankalarının Türk Lirası'nı korumak için son altı haftada 8,3 milyar dolar değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini aktardı.

BDDK verileri ve bankacılık sektöründe çalışanların tahminlerine göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının piyasaya geçen yıldan beri toplamda 100 milyar dolar sürdüğü belirtildi.

Reuters'a göre bankacılık sektörü 2001 yılındaki krizden bu yana, kısa dönemler haricinde döviz açık ya da fazlası pozisyon taşımayı tercih etmiyordu. Ancak bu tercih, bu yıl itibarıyla kamu bankalarında değişti.

BDDK verilerine göre kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu 22 Mayıs'taki 4,3 milyar dolar seviyesinden 3 Temmuz itibarıyla 8,3 milyar dolara yükseldi.

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, "TCMB rezervlerinden geçen yıl 30-32, bu yıl 60 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Haziran ayında belirginleşmek üzere kamular da bu trende katılmış görünüyor. Bankaların alabileceği açık pozisyon özkaynaklarının %20'si ile sınırlandırılıyor. Ancak baktığımızda şu anda kamu (mevduat) bankaları %25'i aşmış durumda. TCMB'nin rezervlerindeki kaybın kuvvetli olması nedeniyle kamunun TCMB'ye bankacılık kanalından destek olduğunu düşünüyoruz. 2001'den beri ilk kez yaşanan bu sürecin devam edip etmeyeceği de çok önemli" dedi.