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  4. Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı

Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında söylediği, "Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" ifadeleri merakını korurken, konuyla ilgili Yunan tarafından yeni detaylar paylaşıldı. Kaynağa göre, Doğu Akdeniz'deki mücadele esnasında bir Yunan ve bir Türk savaş gemisi arasında "küçük bir" kaza yaşandı.

Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı

Akdeniz'de Türkiye'nin bölgeye savaş gemilerinin eşlik ettiği bir araştırma gemisi Oruç Reis'i göndermesiyle gerilim artmıştı. İki ülke de aynı bölge üzerinde hak iddia ederken Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları konuyu görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.

Oruç Reis isimli gemi Güney Kıbrıs ile Girit arasında seyrederken onu birkaç Yunan gemisi takip ediyordu. Çarşamba günü bu takip eden gemilerden biri olan Limnos, Oruç Reis'e yaklaşırken Kemal Reis isimli geminin önüne çıktı.

Limnos kafa kafaya çarpışmanın önüne geçmek için manevra yaptı ve iki gemi arasında ufak bir çarpışma yaşandı.

Kaynak bu durumu "bu bir kazaydı" şeklinde ifade ederken, Limnos'un bu kazada zarar görmediğini söyledi.

Bu olaya ilişkin Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir yorum yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada petrol ve doğal gaz araştırma gemisi Oruç Reis'e saldırılmaması gerektiğini, saldırılacak olursa bunun bedelini "ağır olacağını" ve perşembe günü bunun ilk cevabının verildiğini söylemişti.

(Reuters)

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