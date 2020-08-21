Reuters: Türkiye 800 milyar metreküplük doğal gaz buldu

Üretim aşamasına geçilmesinin 10 yıl sürebileceği belirtiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceğini ilan ettiği "müjde" merakla beklenirken konunun doğal gaz keşfi olduğuna dair tahminler, Reuters haber ajansının iki Türk kaynağa dayandırdığı haberle daha da güçlendi.

İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, Karadeniz'de Türk sınırının yaklaşık 100 deniz mili açığındaki Tuna 1 kuyusunda tahmini 800 milyar metreküplük rezerv bulunduğunu ve bu miktarın Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu bölgede Fatih sondaj gemisinin Temmuz ayı sonundan bu yana faaliyet yürüttüğüne de haberde dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan kaynak, doğal gazın çıkarılabilmesi için 2 milyar ila 3 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğinin tahmin edildiğini, üretime geçilmesinin 10 yılı bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansının görüş aldığı sektör analistleri Türkiye'nin doğal gazı piyasalara taşımada ek yatırım maliyetleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.