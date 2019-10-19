Reuters: ‘Türkiye Ateşkesin Ucu Açık Olmaması Konusunda Israr Etti’

ABD ve Türkiye arasında Perşembe günü sağlanan uzlaşmanın perde arkasını bu kez Türk bir yetkili Reuters’a anlattı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ateşkesin ucu açık olmaması konusunda ısrar etti.

Hem ABD’li hem de Türk yetkililere göre Ankara’daki görüşmeler öncesinde taslak bir anlaşma metni hazırlanmıştı. Ancak bazı görüş ayrılıkları vardı.

Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkili “Pence’in Türkiye’deki görüşmelerinin zor olacağı belliydi. Görüşmelerde pek çok görüş ayrılığı vardı” dedi, asıl konunun Türkiye’nin ateşkesin ucunun açık olmaması konusundaki ısrarı olduğunu belirtti.

Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkiliye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı görüşmede operasyona ara verilmesi isteniyorsa, bunun bir süresinin olması gerektiğini mesajını verdi. Habere göre Erdoğan bu sürenin 24 ya da 48 saat olabileceğini söyledi ancak bu süreyi kısa bulan Mike Pence kararı kendi başına veremeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebinden geri adım atmayınca, konu iki taraf arasındaki heyetler arası görüşmede ele alındı ve görüşmeler sonunda 120 saat üzerinde uzlaşma sağlandı. Türk yetkiliye göre bu konuda anlaşma sağlanmasının ardından diğer unsurlarda müzakereler daha hızlı ilerledi.