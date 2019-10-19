Reuters: ‘Türkiye Ateşkesin Ucu Açık Olmaması Konusunda Israr Etti’

ABD ve Türkiye arasında Perşembe günü sağlanan uzlaşmanın perde arkasını bu kez Türk bir yetkili Reuters’a anlattı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ateşkesin ucu açık olmaması konusunda ısrar etti.
Hem ABD’li hem de Türk yetkililere göre Ankara’daki görüşmeler öncesinde taslak bir anlaşma metni hazırlanmıştı. Ancak bazı görüş ayrılıkları vardı.
Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkili “Pence’in Türkiye’deki görüşmelerinin zor olacağı belliydi. Görüşmelerde pek çok görüş ayrılığı vardı” dedi, asıl konunun Türkiye’nin ateşkesin ucunun açık olmaması konusundaki ısrarı olduğunu belirtti.
Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkiliye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı görüşmede operasyona ara verilmesi isteniyorsa, bunun bir süresinin olması gerektiğini mesajını verdi. Habere göre Erdoğan bu sürenin 24 ya da 48 saat olabileceğini söyledi ancak bu süreyi kısa bulan Mike Pence kararı kendi başına veremeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebinden geri adım atmayınca, konu iki taraf arasındaki heyetler arası görüşmede ele alındı ve görüşmeler sonunda 120 saat üzerinde uzlaşma sağlandı. Türk yetkiliye göre bu konuda anlaşma sağlanmasının ardından diğer unsurlarda müzakereler daha hızlı ilerledi.
Reuters’a konuşan bir başka Türk yetkili de Pence ve Erdoğan arasında yaşanan diyaloga ilişkin ayrıntı verdi.
“İş Trump’a kalsa daha önce anlaşma sağlanabilirdi ama Pence’in de büyük katkısı oldu”
Yetkiliye göre, "Pence Erdoğan’a Trump’ın kendisini sevdiğini, kendisine saygı duyduğunu ve değer verdiğini söyledi. Reuters’a bilgi veren bir başka Türk yetkili de “İş Trump’a kalsa, Erdoğan ve Trump daha önce anlaşma sağlayabilirdi. Ama Pence’in de büyük katkısı oldu” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin Ankara temaslarında varılan uzlaşmanın perde arkasını Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de ABD basınına anlattı. Üst düzey yetkiliye göre, YPG Türkiye ile müzakereler sırasında YPG ile sürecin lojistik ayrıntılar konusunda irtibattaydı. YPG’den Türkiye’ye yönelik uzun menzilli havan topu ateşini durdurması istendi.
“Erdoğan ‘YPG ne kadar sürede çekilir?’ diye sordu”
Ankara’daki görüşmeler sırasında Amerikalı yetkiliye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG’nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu, ABD de bu soruyu Türk tarafının ateşkesi konuşmaya açık olduğunun bir sinyali olarak algıladı.
Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre görüşmede duygusal bir an yaşandı. Türk heyeti Barış Pınarı harekatında verilen şehitlerden söz etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de “Masanın bu tarafında da gaziler var. Benim oğlum da silahlı kuvvetlerde” dedi. Pence Erdoğan’a hitaben şehitler ve ailelerine başsağlığı diledi. ABD’li yetkiliye göre masadaki Türk generallerden biri duygulandı.
ABD’li yetkiliye göre, Mike Pence dönüş yolunda Demokratlar dahil ilgili komisyon başkanları, Kongre üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan görüşmede Trump’ın mektubunu gündeme getirmedi.
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