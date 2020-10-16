Reuters: "Türkiye Bugün S-400 Füze Savunma Sistemini Test Edecek"

Reuters Haber Ajansı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini bugün test edeceğini öne sürdü. Haberde Türkiye’nin bu amaçla Karadeniz üzerinde hava sahasına yönelik NOTAM, denizcilere yönelik de NAVTEX yayımladığına dikkat çekildi.

Reuters Haber Ajansı, yapılacak testlerin Türkiye'yle Amerika arasında S-400 konusundaki gerginliğin daha da artmasına neden olabileceğini belirtti.

Türkiye bu hafta başında, 16-17 Ekim tarihlerinde Karadeniz üzerinde, Sinop yakınlarında füze atışları yapılacağına dair bir NOTAM yayımlamıştı. Havacılara yönelik duyuru anlamına gelen NOTAM’da, bölgedeki uçakların 6 saat süreyle yapılacak füze atışlarından haberdar olması ve uçakların 61 bin metreye kadar olan irtifalardan uzak durmaları istenmişti.

Benzer şekilde denizcilere yönelik olarak yayımlanan 16-17 Ekim tarihlerini içeren NAVTEX’te, bölgede atış talimlerinin yapılacağı ifade edilmişti.

Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini Rusya’dan satın alması ABD’nin tepkisine neden olmuştu. Bu sebeple F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılan Türkiye’ye yönelik ABD senatosu yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Türkiye, ABD’den Patriot sistemlerini satın alamamasını gerekçe göstererek 2017 yılında Rusya’yla 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak S-400 füze savunma sistemi satın almıştı.

S-400’lerin radar testleri daha önce yapılmıştı ancak füze fırlatma testlerinin ilk kez yapılacak olduğu belirtiliyor.

