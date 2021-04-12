Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisine göre, Türkiye'de turizm sezonu öncesi vakaların düşürülmesi için yarınki kabine toplantısında sert korona önlemleri getirilmesi planlanıyor.

HANGİ TEDBİRLER ALINACAK?

"Daha sert önlemler almak dışında bir çözüm yok gibi görünüyor" diyen yetkili, kabinenin bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında yapılacak öneriler doğrultusunda hareket edeceğini sözlerine ekledi. Yetkili, alınacak tedbirler arasında, şehirler arası seyahatin sınırlandırılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ve spor ile eğlence tesislerinin kapatılması gibi önlemlerin olabileceğini belirtti. Bilim Kurulu'ndan farklı kaynaklar ajansa yaptıkları açıklamada, bazı üyelerin Ramazan ayı boyunca tam kapanma talep ettiğini, bu gerçekleştirilemeyecekse de en azından şehirler arası seyahatin kısıtlanması ve şehir içindeki toplu taşıma kullanımının çalışma saatlerine göre ayarlanarak azaltılmasını istediğini söyledi.

"TURİZM CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENİR"

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Plan, turizm sezonu tam anlamıyla başlamadan vaka sayılarını düşürmek. Zira günde 50 binin üzerindeki vaka sayıları, turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" dedi. Pandemi, geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşürmüştü. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 11 Nisan'da açıkladığı veriler, 50 bin 678 yeni korona vakasına işaret etmişti. Bakanlık son 24 saatte 237 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Türkiye'de şu ana kadar 18,7 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı. Yaklaşık 11 milyon insan ilk doz aşısını yaptırdı.

