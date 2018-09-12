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Reuters: Türkiye İdlib’de muhaliflere silah sevkiyatını artırdı

12.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Reuters, Türkiye’nin olası bir İdlib operasyonuna karşı ÖSO’ya silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığını yazdı.

Ajans ayrıca Ankara’nın Suriye’deki 12 gözlem noktasında da varlığını kuvvetlendirdiğini belirtti.Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) komutanlara dayandırdığı haberine göre, Türk hükümeti Esad rejiminin Türkiye sınırında yer alan İdlib’e yönelik olası bir askeri harekat düzenlemesi ihtimaline karşı bölgedeki muhaliflere silah sevkiyatını artırdı.

Haberde, Türk yetkililerle yakın bir ilişki içerisinde olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir ÖSO komutanının "Onlar uzun soluklu bir savaş için Türk ordusunun desteğini taahhüt ettiler” dediği aktarıldı. Son günlerde Türkiye'den Suriye'ye büyük miktarla halinde silah ve mühimmat girdiğini belirten komutan, "silah tedarikinin savaşın uzamasına izin vereceğini ve yıpratma harbi sırasında malzemelerimizin tükenmemesine olanak sağlayacağını” belirtti.

Reuters’a konuşan başka bir ÖSO komutanı ise Türkiye'nin bölgeye yeni bir cephane daha götürdüğünü ifade etti ve "Türkler, onları uzun bir süre idare edecek kadar mühimmat olmasından emin olmak istiyor” dedi. Reuters haberinde konuyla ilgili Türk yetkililere erişemediklerini belirtti.

ÖSO'lu komutanlar, 7 Haziran’da Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında gerçekleşen Tahran Zirvesi'nden sonra Türkiye'nin İdlib’e daha fazla silah ve mühimmat gönderdiğini aktardı.

"Türkiye 12 gözlem noktasında varlığını güçlendiriyor"

Reuters ayrıca Türkiye'nin İdlib’de kurduğu 12 gözlem noktasına mühimmat ve asker sevkiyatı yaptığını ve buradaki varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Rusya ve İran’ın desteğini alan Beşar Esad, muhaliflerin elinde olan İdlib'i almak için bölgeye çok sayıda askeri teçhizat yığdığı gibi, Rusya ile birlikte bölgeyi bombalamaya başladı. Halihazırda 3 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapan Türkiye, sınırında yer alan İdlib'den büyük bir göç dalgasının olmasından endişe ediyor ve bu askeri operasyona karşı çıkıyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri arasında gerçekleşen Tahran Zirvesi'nin sonunda yayınlanan bildiride Suriye'deki çatışmalara askeri bir çözümün olamayacağı konusunda mutabık kalınırken, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib’de ateşkes konusunda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Erdoğan, İdlib'de ateşkes olması konusunda ısrar ederken, Putin buna itiraz etti.

Türkiye, 2011’de başlayan savaşta Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veriyor ve bu birliklerle ile Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı adında Suriye'nin içinde iki operasyon yürüttü. İdlib'de kontrolün bir kısmı El Kaide’nin eski kolu olan Nusra cephesi ile bağlantılı Tahrir Heyet Şam (HTŞ) örgütünde olmakla birlikte diğer kısmı da Türkiye’nin desteklediği ve çoğunluğunu ÖSO’nun oluşturduğu Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi bulunuyor. Türkiye, ABD ile birlikte HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımlıyor.

Rusya, bölgedeki radikal savaşçıları ılımlı muhaliflerden ayırma görevinin Türkiye’de olduğu görüşünde. Rusya'nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev, Salı günü yaptığı açıklamada, "İdlib ili bir çeşit Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir alan. Ilımlı muhalifler ile radikalcileri birbirinden ayırmak onların (Türkiye'nin) sorumluluğu" demişti.

rtr,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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