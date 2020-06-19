Reuters: 'Türkiye Libya'da inşa faaliyetlerine başlamaya hazır'

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre, Türk şirketlerinin Libya'da yaptıkları işler için geçmiş dönemlerden kalan alacaklarının ödenmesi konusu da gündemdeydi.

'Enerji alanında işbirliği de konuşuldu'

Yetkili, Türkiye heyeti ile UMH'nin enerji alanında işbirliği de konuştuğunu söyledi. Buna göre, Libya'daki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaşması ve "akla gelebilecek her türlü projede" işbirliğinde Türkiye'nin Libya'ya nasıl yardımcı olacağı masaya yatırıldı.

Yetkili, "Ülkenin çoğu bölgesi yıkıntı halinde, ciddi bir altyapı ve üstyapı ihtiyacı var. Türk şirketleri bu çalışmalara hızla başlayabilir" diye konuştu.

Reuters, inşaat alanında bir yetkilinin Ocak ayındaki açıklamasına dayanarak, Türkiye'nin geçen yıl Kasım ayında UMH'yi resmen desteklemeden önce de, Türk inşaat şirketlerinin geçmişte Libya'da 16 milyar dolarlık projelerde yer aldığı, bunların 400-500 milyon dolarlık kısmının ise henüz başlamamış olduğunu yazdı.

Yetkili, Türk enerji şirketi Karadeniz Power'ın gemilerini kullanarak Libya'nın çatışmalar nedeniyle süren enerji açığını kısmen giderebileceğini söyledi.

Reuters, bir başka Türk kaynağın ise Ankara ve UMH'nin ayrıca Trablus'ta banka sisteminin yeniden kurulmasına yardımcı olmak amacıyla Türk danışmanlar gönderilmesi konusunda da konuştuklarını bildirdi.