Reuters: ‘‘Türkiye Morik’teki Gözlem Noktasından Çekiliyor’’

Morik ve bir dizi gözlem noktası geçen yıl Suriye rejim güçleri tarafından kuşatılmıştı. Ankara bu sırada gözlem noktalarında asker ve teçhizat bulundurmaya devam etmiş, bu sırada milislerin kontrolundaki bölgeyi güçlendirerek hem rejim güçlerinin girmesini hem de milyonlarca mültecinin sınırı geçerek Türkiye’ye gitmesini önlemeye çalışmıştı.

Türk askerleri, Suriye rejim güçleriyle İdlib’in kuzeybatısını kontrol eden Türkiye tarafından desteklenen milisler arasındaki çatışmaları durdurmak için varılan anlaşmalar çerçevesinde Hama kırsalında yer alan Morik gözlem noktasında bulunuyordu. Türkiye bu çerçevede gerginliği azaltma bölgesi olarak belirlenen alanda ateşkesi takip etmek için 10’dan fazla gözlem noktası oluşturmuştu.

Reuters haber ajansına göre Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısındaki bir askeri gözlem noktasından çekilmeye başladı. Reuters’ın bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye buradan çektiği birlikleri bölgedeki başka bir noktada konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Türk yetkililer daha önce gözlem noktalarını terk etmeyi reddediyordu, ancak Reuters’a konuşan kaynaklar Türk askerlerinin Morik’deki varlığını sürdürmesinin askeri olarak değeri kalmadığını kaydetti.

Suriye muhalefetinin önde gelen ve Türkiye’ye yakın isimlerinden biri de Reuters’a Türkiye’nin üsten çekilmeye başladığını bildirdi ve sürecin günler sürebileceğini kaydetti. Suriyeli muhalif kaynak, Türkiye’nin üsten çekilmesinin amacının Mart ayında Rusya’yla varılan mutabakat çerçevesinde İdlib’de son yıllarda yaşanan en büyük çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan ateşkesin hattını sağlamlaştırmak olduğunu söyledi.

Suriyeli muhaliflere göre Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında 10.000 ile 15.000 askeri bulunuyor.

Halen 3 milyon 600 bin Suriyeli mültecinin bulunduğu Türkiye, bölgedeki çatışmalardan kaçan daha fazla kişinin ülkeye girmesini önlemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Suriye’nin kuzeyinde ve batısında bulunan 4 milyon kişiden 2 milyon 700 bin kadarı dokuz yıl boyunca devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden oldu.

Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ı devirmeye çalışan isyancıları destekliyor. Rusya ve İran’dan destek gören Esat, bir zamanlar başkent Şam’a kadar ilerlemiş olan muhalif savaşçıları geri püskürttü ve ülkenin kuzeybatısındaki küçük bir alana kadar geriletti.

Türk yetkililer Morik gözlem noktasından çekilme iddiaları konusunda açıklama yapmadı.

