Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı'

Reuters haber ajansına konuşan iki diplomat, bir yolcu uçağını zorla indirdiği için 'hava korsanlığı' ile suçlanan Belarus'a karşı resmi tepkileri yumuşatmak için, Türkiye'nin NATO müttefiklerine baskı yaptığını ileri sürdü. Ajansa konuşan bir NATO yetkilisi ise, açıklamanın bütün müttefiklerin fikir birliği ile yapıldığını söyledi.

Reuters, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz yorum yapmadığını da ekledi.

Belarus, Pazar günü Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını kendi hava sahasında 'bomba ihbarı' olduğu gerekçesiyle zorla indirip uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'i gözaltına almıştı.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, "uçak kaçırma" olarak nitelenen olayın ardından Minsk yönetimine yeni yaptırımlar uygulamayı gündeme getirmişti.

NATO'ya üye 30 ülke, Ryanair hava yollarına ait uçağın indirilmesini kınayan iki paragraflık bir açıklama yaptı. Ancak Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın talep ettiği gibi bir cezai yaptırım gündeme getirilmedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçağın indirilmesini "hava korsanlığı" olarak tanımlamış ve bunu "şoke edici bir eylem" olarak nitelemişti. NATO müttefiklerinin açıklamasının Stoltenberg'in tonundan daha yumuşak olması da dikkat çekici bulundu.