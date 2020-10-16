HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinde füze fırlatıldı

Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinde füze fırlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

İlkin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test edeceği haberini geçen Reuters haber ajansı, ardından S-400 testinin beklendiği bölgede füze fırlatıldığını, bunun videosunun elinde olduğunu duyurdu.

Reuters tarafından edinilen yerel bir kaynağın kaydettiği videoya göre, Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini test etmesi beklenen Türkiye'nin Karadeniz kıyısından Cuma günü gökyüzüne bir füze atıldı.

Sahil kenti Sinop'ta çekilen videoda gökyüzüne doğru yükselen ince bir duman izi görünüyor.

Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.

S-400'lerin testleri, doğrulanırsa, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi artırabilir. Zira ABD bu hamleye, ortak NATO savunma sistemlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Ankara'nın Moskova'dan silah satın almasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Washington, geçen yıl Türkiye'yi F-35 jet programından askıya alarak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Finlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldıFinlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu! İşte son hali
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu!
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
Finlandiya Başbakanı Marin de AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Finlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Ermenistan'dan Ordubad'a roketli saldırı
Ermenistan, Nahçıvan'ı vurdu
Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu
Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra hayaline kavuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.