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Reuters: ‘Türkiye S-400’lerin Teslimatını Ertelemeyi Değerlendiriyor’

13.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin yol açtığı gerilimin çözülmesi için çabaların sürdüğü bir dönemde Reuters, Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400’lerin teslim tarihinin ertelenmesi seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü

Reuters: ‘Türkiye S-400’lerin Teslimatını Ertelemeyi Değerlendiriyor’

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin yol açtığı gerilimin çözülmesi için çabaların sürdüğü bir dönemde Reuters, Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400’lerin teslim tarihinin ertelenmesi seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü.

Türk yetkililer Rusya’dan satın alınan S-400’ler konusunda anlaşmadan geri adım atılmayacağının mesajını vermiş, füze savunma sisteminin Temmuz ayında teslim edileceğini belirtmişti.

Ancak Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak, Amerika'nın Türkiye’den Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin teslim tarihini ertelemesi talebinde bulunduğunu, Ankara’nın da bu seçeneği değerlendirdiğini yazdı.

Bloomberg’ün internet sitesinde yer alan habere göre de Amerika Türkiye’den S-400’lerin teslimini 2020’ye ertelemesi talebinde bulundu.

Geçen hafta Alman gazetesi Bild diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye’nin S-400’lerde geri adım atacağı iddiasında bulunmuş, haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanlamıştı.

Fahrettin Altun Twitter hesabından Bil gazetesi editörlerinden Julian Röpcke’ye yanıt yazarak “Kaynaklarınız yanılıyor. Benden duymuş olun: S-400 alımı bitmiş bir anlaşmadır” ifadesini kullanmıştı.

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