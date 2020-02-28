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Reuters: Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini durdurmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 01:13 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Türk hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ankara'nın Suriyeli sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişini durdurmayacağını açıkladı.

Reuters: Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini durdurmayacak

Reuters haber ajansı, ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriyeli sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişlerine Ankara'nın engel olmayacağını bildirdi.

İdlib vilayetinde yaşanan son çatışmalar sonrasında Türkiye'nin büyük bir sığınmacı akımı dalgasına hazırlandığını belirten yetkili, güvenlik güçlerinin Avrupa ülkelerine giriş yapmaya çalışan Suriyeli sığınmacıları geri döndürmeyeceğini belirtti.

Ajansa konuşan aynı yetkili son gelişmeler ışığında sahil güvenlik güçleri ile diğer sınır polislerinin geçiş yapmaya çalışan sığınmacılara müdahale etmeyeceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup askerler Suriye'nin İdlib vilayetinde Perşembe akşamı saldırıya uğramış ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk belirlemelere göre 22 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

DW/ÇÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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