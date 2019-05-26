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Reuters: Türkiye Suriyeli muhaliflere silah gönderdi

26.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği büyük çaplı bir operasyonun püskürtülmesi için Türkiye'nin kendilerine silah desteği gönderdiğini açıkladı.

Ankara'nın Suriye'deki muhaliflere yeni silah desteği gönderdiği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan bir muhalif ve bir görgü tanığı tarafından aktarılanlara göre, Hama'nın kuzeyindeki üsse gece yarısı bir Türk konvoyu geldi.

Muhaliflerin üst düzey temsilcileri tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin sözkonusu desteğiyle Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği büyük çaplı saldırıyı püskürtmenin amaçlandığı kaydedildi.

Moskova ile yapılan çalışma grubu görüşmelerinde mülteci akını riski nedeniyle gerginliğin tırmandırılmaması konusunda Ankara'nın Rusya'yı ikna edememesini üzerine harekete geçildiği ifade edildi. Muhaliflerin üst düzey komutanlarından olan bir kişi, Türkiye'nin bu şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki etki alanını korumaktaki kararlılığının sinyalini verdiğini aktardı. Türkiye'nin ayrıca son dönemde Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında oluşturulan çatışmasızlık bölgelerindeki askeri varlığını da artırdığı belirtildi.

Suriye: Saldırıları yoğunlaştıracağız

Türk yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Naci Mustafa ise, Türkiye'den yeni silah desteği geldiğini teyit ya da inkar etmedi. Mustafa, muhaliflerin "Türk kardeşlerinden gelen maddi ve lojistik desteğin yanı sıra" uzun süredir geniş bir cephaneliğe sahip olduğunu belirtti. Bir muhalif temsilci, Türkiye'nin gönderdiği zırhlı araç, roketatar, tanksavar güdümlü füze ve TOW füzelerinden, Suriye ordusunun kazanımlarını sekteye uğratma ve stratejik Kfar Nabuda kasabasının geri alınması noktasında fayda sağladıklarını kaydetti.

Suriye ordusundan bir kaynak da Reuters'e yaptığı açıklamada, Şam'ın haftasonunda bölgede konuşlu askerlerinin sayısını artırdığını söyledi. Suriye ordusu Cumartesi günü, "terörist sığınağı" olarak nitelendirdiği bölgede saldırılarını artıracağını açıklamıştı.

Savaşın yaklaşık sekiz yıldır sürdüğü Suriye'de İdlib, muhaliflerin son kalesi olarak nitelendiriliyor. En önemli müttefiği Moskova olan Şam, İdlib'e operasyonunu geçen ay başlatmıştı. Mevcut ateşkesin muhaliflerce ihlal edildiğini savunan Şam'ın İdlib ve çevresine düzenlediği hava saldırıları sonucunda binlerce sivil bölgeyi terk etmişti.

Eylül 2018'de Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatında, İdlib vilayetinde oluşturulmasında karar kılınan "çatışmasızlık bölgelerinin" denetim ve gözetim görevi Türkiye'ye verilmişti. Bu çatışmasızlık bölgeleri şiddeti bir süre engellemiş ve ertelemiş olsa da, çatışmasızlık sona ermiş durumda. Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle İdlib ve çevresinde yaşayan 180 bin kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını açıklamış bulunuyor.

Rusya da birkaç gün önce, ordunun İdlib bölgesindeki muhaliflere yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Reuters/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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