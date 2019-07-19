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Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler Başkan Donald Trump'ın Rus ordusuyla iş yapanları cezalandırmasını öngören yasaya uyması gerektiğini söyleyerek, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çağrıda bulundular.

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teslimatına geçen hafta başlamasının ardından yaptırım uygulanması çağrısında bulunan tasarı sundular.

Ayrıca Senato'nun Dışlişkiler Komitesi'nden Demokrat Senatör Bob Menendez de, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmanın yeterli olmadığını ifade etti.

Menendez e-mail üzerinden yaptığı açıklamada "Yasa açıkça 'Rusya'nın savunma ve istihbarat sektörleriyle 'önemli işlemler yapanlar' için cezalar öngörüyor, bu da açıkça S-400 sisteminin teslimatını da içerir" dedi.

Tasarıda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın alması "ABD'nin güvenlik hakkına doğrudan ve büyük bir tehdit" olarak tanımlanıyor.

Tasarının kabul edilmesi durumunda Türkiye'ye 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında belirlenen yaptırımların tamamen uygulanması' öngörülüyor.

CAATSA, ABD Başkanı'nın aralarında vize yasağı getirmek, ABD merkezli ithalat-ihracat bankasına erişimi engellemekten, ABD finans kurumlarıyla işlemleri kısıtlamak ve ihracat ruhsatlarını iptal etmek gibi daha sert seçeneklere kadar değişen 12 yaptırım maddesinden 5'ini seçmesini öngörüyor.

Ancak CAATSA, yaptırımlar için takvim oluşturulmasında ya da muafiyet verilmesinde belirleyici olmuyor, dolayısıyla Trump'ın yaptırımları süresiz erteleme yetkisi de bulunuyor.

Tasarı ABD yönetimine Rusya'nın oluşturduğu tehdidin ele alınması ve Türkiye'nin daimi NATO üyeliğinin gözden geçirilmesi için NATO'da görüşme talebinde bulunması çağrısı yapıyor.

Bağlayıcı olmayan tasarı kanun hükmünde olmasa da, böyle bir karar tasarısının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi, Ankara'ya yaptırım uygulaması için Trump üzerinde baskı oluşturabilir.

Menendez ayrıca, Trump'ın CAATSA kapsamında yaptırımları uygulamayı reddetmesi durumunda ABD yönetimini Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sunacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yaptırım ABD

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