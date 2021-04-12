Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye'de korona önlemlerinin bir kez daha sertleştirilmesinin planlandığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, önlemlerin hafifletildiği normalleşme döneminin iyi sonuç vermediğini ve Salı günkü kabine toplantısında normalleşme döneminin öncesinden de sıkı önlemler getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

"Daha sert önlemler almak dışında bir çözüm yok gibi görünüyor" diyen yetkili, kabinenin bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında yapılacak öneriler doğrultusunda hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Yetkili, alınacak tedbirler arasında, şehirler arası seyahatin sınırlandırılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ve spor ile eğlence tesislerinin kapatılması gibi önlemlerin olabileceğini belirtti.

Bilim Kurulu'ndan farklı kaynaklar ajansa yaptıkları açıklamada, bazı üyelerin Ramazan ayı boyunca tam kapanma talep ettiğini, bu gerçekleştirilemeyecekse de en azından şehirler arası seyahatin kısıtlanması ve şehir içindeki toplu taşıma kullanımının çalışma saatlerine göre ayarlanarak azaltılmasını istediğini söyledi.