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Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

12.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisine göre, Türkiye'de turizm sezonu öncesi vakaların düşürülmesi için yarınki kabine toplantısında sert korona önlemleri getirilmesi planlanıyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye'de korona önlemlerinin bir kez daha sertleştirilmesinin planlandığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, önlemlerin hafifletildiği normalleşme döneminin iyi sonuç vermediğini ve Salı günkü kabine toplantısında normalleşme döneminin öncesinden de sıkı önlemler getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

"Daha sert önlemler almak dışında bir çözüm yok gibi görünüyor" diyen yetkili, kabinenin bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında yapılacak öneriler doğrultusunda hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Yetkili, alınacak tedbirler arasında, şehirler arası seyahatin sınırlandırılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ve spor ile eğlence tesislerinin kapatılması gibi önlemlerin olabileceğini belirtti.

Bilim Kurulu'ndan farklı kaynaklar ajansa yaptıkları açıklamada, bazı üyelerin Ramazan ayı boyunca tam kapanma talep ettiğini, bu gerçekleştirilemeyecekse de en azından şehirler arası seyahatin kısıtlanması ve şehir içindeki toplu taşıma kullanımının çalışma saatlerine göre ayarlanarak azaltılmasını istediğini söyledi.

"Turizm ciddi şekilde etkilenir"

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Plan, turizm sezonu tam anlamıyla başlamadan vaka sayılarını düşürmek. Zira günde 50 binin üzerindeki vaka sayıları, turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" dedi.

Pandemi, geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşürmüştü.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 11 Nisan'da açıkladığı veriler, 50 bin 678 yeni korona vakasına işaret etmişti. Bakanlık son 24 saatte 237 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Türkiye'de şu ana kadar 18,7 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı. Yaklaşık 11 milyon insan ilk doz aşısını yaptırdı.

DW/rtr,CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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