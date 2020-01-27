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  4. Reuters: Türkiye'nin çıkarları için hareket eden bilgisayar korsanları 30 hedefe siber saldırı düzenledi

Reuters: Türkiye'nin çıkarları için hareket eden bilgisayar korsanları 30 hedefe siber saldırı düzenledi

27.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Reuters, üç üst düzey Batılı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Avrupa ve Orta Doğu'da yaklaşık 30 devlet kurumuna yönelik saldırının arkasında Türkiye'nin çıkarları adına çalışan bilgisayar korsanlarının olduğunu öne sürdü. Saldırıya uğradığı iddia edilen kurumlar arasında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Irak ile Arnavutluk istihbaratı var.

Reuters: Türkiye'nin çıkarları için hareket eden bilgisayar korsanları 30 hedefe siber saldırı düzenledi

Reuters ajansı, üç üst düzey Batılı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Avrupa ve Orta Doğu'da bazı devlet kurumlarına yönelik kısa bir süre önce düzenlenen siber saldırıların, Türk hükümetinin çıkarları doğrultusunda çalışan korsanlar tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, bazı ülkelerde bakanlık, büyükelçilik, güvenlik kuruluşları ve şirketleri içeren 30 hedefe saldırı düzenlendi. Siber saldırıya maruz kalan hedefler arasında Kıbrıs ve Yunanistan hükümetinin e-posta servisi, Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı, Arnavutluk Devlet İstihbarat Servisi ile Türkiye'deki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası da var.

Ajansa konuşan iki İngiliz ve bir ABD'li yetkili, saldırıların "Türk hükümetinin çıkarları doğrultusunda yapılan, devlet destekli bir siber casusluk operasyonunun izlerini taşıdığını" söyledi.

Haberde, "Yetkililer, Türkiye açısından jeopolitik önem taşıyan ülkelerin hükümetlerine ait hedeflerin kimliği ve yeri, Türkiye'deki kayıtlı altyapı kullanılarak daha önce gerçekleştirilmiş olan saldırılarla taşıdığı benzerlik ve ayrıntılarını vermek istemedikleri gizli istihbarat değerlendirmelerinden elde ettikleri bilgiler olmak üzere, üç unsura dayandırarak, sonuca ulaştıklarını ifade ettiler" dedi.

Yetkililer, bu saldırıdan hangi kişi ya da kurumun sorumlu olduğunun netleşmediğini ancak yapılan bir dizi saldırının aynı sunucu ya da teknik altyapıyı kullanmış olmasından dolayı birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Reuters, daha önce kamuya açık belgeleri inceleyerek, 2018 sonu ve 2019 yılı başlarında Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'taki hedeflere yönelik siber saldırılar düzenlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Reuters, haber için Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yorum yapmadığını ve üst düzey bir Türk yetkilinin sorulara doğrudan yanıt vermemekle birlikte Türkiye'nin kendisinin de sık sık siber saldırılara maruz kaldığını söylediğini bildirdi.

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