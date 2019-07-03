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Reuters: 'Türkiye'ye Yaptırım Konusunda Değişen Birşey Yok'

03.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasıyla ilgili Amerika’nın yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarına rağmen Amerika yönetiminin tavrında değişiklik olmadığını ileri sürdü

Reuters: 'Türkiye'ye Yaptırım Konusunda Değişen Birşey Yok'

Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasıyla ilgili Amerika’nın yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarına rağmen Amerika yönetiminin tavrında değişiklik olmadığını ileri sürdü.

Amerika Başkanı Donald Trump’la Japonya’daki G20 zirvesi kapsamında görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’tan yaptırımlara dair birşey duymadığını dile getirmişti.

Erdoğan, Trump’ın S-400 ve F-35 savaş uçakları konusunda Türkiye’ye destek verdiğini söylemiş Trump da Patriot füze sistemlerinin Türkiye’ye satılmaması konusunda Obama yönetimini suçlamıştı.

Ancak Reuters Haber Ajansı’na konuşan Amerikan hükümet yetkilileri Amerika’nın Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda geri adım atmadıklarını söylediler.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de “Amerika, Türkiye’nin S-400 alması durumunda bunun son derece gerçekçi ve olumsuz sonuçları olacağını net bir biçimde Türkiye’ye iletti. Bunlar arasında F-35 programından çıkarma ve CAATSA yaptırımlarının devreye alınması da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’da da basın sözcüsü duruma ilişkin olarak “Değişen birşey yok” ifadesini kullandı.

Sözcü Mike Andrews, “Türkiye’nin Rusya’dan siparişi olan S-400 hava savunma sistemi F-35 programıyla uyumlu değil. Türkiye’nin iki sisteme de sahip olmasına izin verilmeyecek” diye konuştu.

Amerika, eğer Türkiye’yi F-35 programından çıkarır ve yaptırım uygulama kararı alırsa bunun NATO üyesi iki ülke arasındaki son yıllardaki en ciddi kopuş olacağı ifade ediliyor.

Trump, yetkisini kullanarak yaptırım kararını erteleyebilir ancak bunun da Kongre’de Trump’a destek veren isimler açısından sorun teşkil edeceği belirtiliyor.

Uzmanlar Trump’ın dış politika konusunda daha önce de danışmanları ve diğer isimlerden farklı açıklamalar yaptığını hatırlatıyorlar. Bu noktada Trump’ın Suriye’den asker çekme açıklaması gösteriliyor. Trump’ın geçen yılın sonlarında Suriye’den Amerika askerlerini çekme açıklamasına karşın bu kararından da geri adım attığı hatırlatılıyor.

Olası bir yaptırım kararının kırılgan olan Türk lirası üzerinde negatif etki yaratacağı ifade ediliyor. Geçen yıl yüzde 30 bu yıl da dolar karşısında yüzde 10 değer kaybeden Türk lirası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından değer kazandı.

Ancak olası bir yaptırım kararı ya da Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığının resmen ilan edilmesinin Türkiye’de piyasaları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor.

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