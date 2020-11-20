Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Reuters 2020 yılının fotoğraflarını yayımladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden yıl boyu yaşanan birçok olay fotoğraflara yansıdı.
Koronavirüse dair fotoğrafların ön planda olduğu kareler arasında Türk foto muhabir Ümit Bektaş'ın makinesine yansıyan 2 fotoğraf da yer aldı.
Türk foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifine yansıyan Dilara hemşire ve İzmir'deki gemilere ait kareler ve sıralamaya girmeyi başaran diğer fotoğraflar:
Donald Trump, Florida, 24 Eylül 2020.
Almanya, 16 Nisan 2020.
Lübnan, 7 Ağustos 2020.
Minnesota, ABD, 28 Mayıs 2020.
İzmir, 2 Ekim 2020. (Foto muhabir: Ümit Bektaş.)
Yunanistan, 9 Eylül 2020.
Haiti, 23 Şubat 2020.
El Salvador, 4 Eylül 2020.
Güney Kore, 13 Ekim 2020.
Missouri, ABD, 28 Haziran 2020.
New York, 9 Nisan 2020.
Avustralya, 4 Ocak 2020.
İngiltere, 15 Mayıs 2020.
Tayland, 16 Ekim 2020.
California, 7 Ocak 2020.
İngiltere, 13 Haziran 2020.
Billie Eilish, 62. Grammy Ödülleri, California, 26 Ocak 2020.
Tayland, 22 Haziran 2020.
Texas, 8 Mayıs 2020.
Washington, 7 Haziran 2020.
Brezilya, 27 Ağustos 2020.
Harvey Weinstein, New York, 9 Ocak 2020.
Filipinler, 13 Kasım 2020.
Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, 5 Mart 2020.
Antartika, 6 Şubat 2020.
Japonya, 2 Mart 2020.
Çin, 16 Şubat 2020.
Venezuela, 5 Ocak 2020.
Hindistan, 29 Nisan 2020.
Filipinler, 13 Ocak 2020.
Brezilya, 14 Ağustos 2020.
Erkek Moda Haftası, Fransa, 17 Ocak 2020.
Senegal'in ilk profesyonel kadın sörfçüsü Khadjou Sambe, 18 Ağustos 2020.
Meksika, 10 Haziran 2020.
İtalya, 20 Mart 2020.
Teksas, 9 Haziran 2020.
Hindistan, 30 Ocak 2020.
Suriye, 7 Ocak 2020.
Oregon, 30 Temmuz 2020.
Hindistan, 4 Haziran 2020.
Japonya, 23 Haziran 2020.
Brezilya, 17 Mayıs 2020.
Colorado, 19 Nisan 2020.
New York, 2 Nisan 2020.
Filipinler, 16 Ekim 2020.
Rusya, 14 Şubat 2020.
Hindistan, 27 Temmuz 2020.
Tayland, 16 Ekim 2020.
Teksas, 2 Haziran 2020.
Japonya, 15 Şubat 2020.
Meksika, 20 Ocak 2020.
New York, 15 Mart 2020.
Pensilvanya, 31 Ekim 2020.
Oregon, 13 Eylül 2020.
Virginia, 5 Haziran 2020.
Endonezya, 13 Ekim 2020.
Brezilya, 23 Haziran 2020.
İngiltere, 31 Ocak 2020.
Brezilya, 19 Eylül 2020.
Çin, 6 Şubat 2020.
Haiti, 27 Ekim 2020.
Louisiana, 16 Ekim 2020.
İngiltere, 15 Kasım 2020.
Güney Kore, 27 Temmuz 2020.
Minnesota, 2 Haziran 2020.
Oklahoma, 3 Kasım 2020.
Hemşire Dilara Fahrioğlu, İstanbul, 14 Nisan 2020. (Fotoğraf: Ümit Bektaş)
Belarus, 14 Ağustos 2020.
California, 27 Eylül 2020.
Lübnan, 4 Ağustos 2020.
Güney Sudan, 5 Ekim 2020.
İngiltere, 11 Şubat 2020.
İspanya, 19 Nisan 2020.
Brighton & Hove Albion - Chesea maçı, İngiltere, 1 Ocak 2020.
Azerbaycan, 11 Ekim 2020.
Kenya, 23 Eylül 2020.
California, 27 Eylül 2020.
Batı Şeria, 30 Eylül 2020.
İtalya, 27 Mart 2020.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metnini yırtması, Washington, 4 Şubat 2020.
Irak, 20 Ocak 2020.
Belarus, 9 Ağustos 2020.
İngiltere, 26 Nisan 2020.
İngiltere, 29 Ağustos 2020.
Yemen, 17 Temmuz 2020.
İtalya, 27 Eylül 2020.
Hindistan, 24 Şubat 2020.
Japonya, 8 Temmuz 2020.
Fransa, 27 Eylül, 2020.
Kenya, 2 Temmuz 2020.
New York, 7 Kasım 2020.
Yunanistan, 2 Mart 2020.
İtalya, 10 Nisan 2020.
İran, 6 Ocak 2020.
Joe Biden, Jill Biden, Kamala Harris ve Doug Emhoff, 7 Kasım 2020.
Suudi Arabistan, 12 Ocak 2020.
Meksika, 27 Eylül 2020.
Washington, 5 Kasım 2020.
Brezilya, 15 Haziran 2020.
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