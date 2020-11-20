Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Reuters 2020 yılının fotoğraflarını yayımladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden yıl boyu yaşanan birçok olay fotoğraflara yansıdı.

TÜRK FOTO MUHABİRİN KARELERİ DE YER ALDI

Koronavirüse dair fotoğrafların ön planda olduğu kareler arasında Türk foto muhabir Ümit Bektaş'ın makinesine yansıyan 2 fotoğraf da yer aldı.

Türk foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifine yansıyan Dilara hemşire ve İzmir'deki gemilere ait kareler ve sıralamaya girmeyi başaran diğer fotoğraflar:

Donald Trump, Florida, 24 Eylül 2020.

Almanya, 16 Nisan 2020.

Lübnan, 7 Ağustos 2020.

Minnesota, ABD, 28 Mayıs 2020.

Akademi Ödülleri, California, 9 Şubat 2020

İzmir, 2 Ekim 2020. (Foto muhabir: Ümit Bektaş.)

Yunanistan, 9 Eylül 2020.

Haiti, 23 Şubat 2020.

El Salvador, 4 Eylül 2020.

Güney Kore, 13 Ekim 2020.

Missouri, ABD, 28 Haziran 2020.

New York, 9 Nisan 2020.

Avustralya, 4 Ocak 2020.

İngiltere, 15 Mayıs 2020.

Tayland, 16 Ekim 2020.

California, 7 Ocak 2020.

İngiltere, 13 Haziran 2020.

Billie Eilish, 62. Grammy Ödülleri, California, 26 Ocak 2020.

Tayland, 22 Haziran 2020.

Texas, 8 Mayıs 2020.

Washington, 7 Haziran 2020.

Brezilya, 27 Ağustos 2020.