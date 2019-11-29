HABER

Reuters: Yeni parti yıl başından önce kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi için 2020’nin beklenmeyeceğini duyurdu.

Ali Babacan’ın yeni partisinin de bu yıl içinde kurulması bekleniyor.Reuters haber ajansı, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin önümüzdeki birkaç hafta içinde kurulacağını duyurdu. Ajansın parti kurma çalışmalarına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Davutoğlu'nun yeni partisinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek resmen kurulacağı" bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynak, "Yeni partiyle ilgili son rötuşlar yapılıyor. 2020'ye ertelenmeyecek. Ankara'daki genel merkez ve İstanbul il başkanlığı binaları tutuldu" dedi.

Partide bazı eski siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerinin de görev alacağını belirten kaynak, Davutoğlu ile Ali Babacan arasında iş birliği ihtimalini yüksek görmediğini de kaydetti. "İki tarafın da kendi çizgisini izlemesi nedeniyle, Babacan’ın partisiyle birlikte hareket etme çerçevesinin daraldığını" belirten kaynak, "Tabii ki ortak bir parti kurmanın pek çok yararı olurdu, ancak bu yönde bir irade oluşmadı" diye konuştu.

AKP hükümetlerinde Avrupa Birliği baş müzakereciliği, dışişleri bakanlığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı gibi görevler yürüten ve AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Babacan da yeni partilerinin bu yıl içinde kurulacağını ilan etmişti.

rtr,DW/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardıDenizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı
Aladağ yurt yangınında ölen çocuklar 3'üncü yıl dönümünde anıldıAladağ yurt yangınında ölen çocuklar 3'üncü yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

Bakanlık açıkladı! Ülkelerine gönderildiler

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

AYM'den flaş 'güvenlik soruşturması' kararı!

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Vatandaşlar çatılara çıkarak selfie çekti!

İBB'de işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

ASELSAN üretti, ülkeler sıraya girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.