Reuters: Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de olduğu belirlendi

Reuters'\u0131n bir yetkiliye dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re Yeni Zelanda'daki sald\u0131r\u0131y\u0131 d\u00fczenleyen katliamc\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015fte bir s\u00fcre T\u00fcrkiye'de bulundu\u011fu belirlendi. Sald\u0131rgan\u0131n ba\u011flant\u0131lar ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNER18 metre uzunlu\u011funda! \u0130nan\u0131l\u0131r gibi de\u011filAKP\u2019li \u00d6zhaseki Rakibini Su\u00e7lad\u0131 ve Mal Varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 A\u00e7\u0131klad\u0131ABD Borsalar\u0131na Emlak Darbesi
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