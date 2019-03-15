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Reuters: Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de olduğu belirlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 22:38 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de olduğu belirlendi.

Reuters: Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de olduğu belirlendi

Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda terörist

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ahirette iki elim yakanda cehennem odunu.
ihaleyi Türkiye'ye yıkmaya çalışıyor onursuzlar
Demekki annesi yada karısıni ziyaret eden biri olmuş
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