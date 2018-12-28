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Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu. Son dakika habere göre, Suriye Ordusu, Menbiç'e girip bayrak dikti. Rusya'dan ise, Suriye Ordusu'nun bölgeye girmesine ilişkin "Kürt bölgesinin kontrolü Suriye Ordusu'na geçti. Memnunuz" açıklaması yapıldı.

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Suriye'nin Menbiç kentini kontrolü altında tutan terör örgütü YPG'den son dakika açıklaması geldi. YPG, Suriye hükümetini davet ettiklerini açıklamıştı. Son habere göre, Esad güçleri, Menbiç'e girerek bölgeye bayrak dikti.

MENBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat’ın batısında bulunan Menbiç, Türkiye-ABD-Suriyeli Kürtler geriliminde kilit noktalardan biri. Kent, IŞİD’i aylar süren bir savaşın ardından Ağustos 2016’da Menbiç’ten temizleyen, terör örgütü YP'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor.

ABD askerleri kent merkezinde SDG ile ortak devriye gezerken, Türkiye’nin tepkisi üzerine son aylarda bir ‘denge unsuru’ olarak kent kırsalında da TSK ile ortak devriye yapıyor. ABD’nin çekilme kararının ardından Türkiye destekli ÖSO Menbiç’in dışına konuşlanmaya başladı. ABD askerlerinin ise hâlâ kent merkezinde SDG ile devriyeye devam ettiği belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
YPG Suriye Türkiye ABD çekilme Esad

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
herşey vatanını savunan beşar esad ın lehine döndü allah beşar esad ın bu hakli vatan savunmasında yar ve yardımcısı olsun ve hain suriyeliler bir an önce ülkelerine dönmeleri dileyiyle
Antakya Nusayrisiminiz acaba
AMERİKA ESADI BİZ BITİRELİM İSTİYOR SORADA BİZİM ÜZERİMİZE BAKALIM KİMİ SALACAK HEP AYNI SENARYO OLAN MUSLÜMANLARA OLUYOR MAKSAT BİTİRMEK MUSLÜMANLIGI AMA HAALA DERİN UYKUDAYIZ MALESEF !!!!!!!!
@speady31 BİZİM REİSDEN SES SEDA YOK.GALİBA YİNE ÖN KAPIDAN VAN MÜNÜT,ARKA KAPIDAN YEZ PİLİZ DİYECEK.
Eşşek gibi çekilicekler büyük türkiye geliyor allahin izniyle Amerika çekilmiş YPG kim.?
@mehmet_dervis_1986 daeş ilk çıktığında nerdeydiniz Musul konsolosluğu işgal edildiğinde Süleyman şah türbesi taşındığında mesela
Suriye nin toprak bütünlüğünü korumak Türkiye için beka sorunudur.. Herkes buna saygı duymak zorundadır..
Dimyat' a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayalım..
@mehmet_dervis_1986 haberi nerenle okudun lan :) amerika gene oyuna getirmiş anlamadınmı ? biz giremeyelim diye esada bırakmış
Fazla dirilis seyretme
@mehmet_dervis_1986 neden korkuyon kuyruk acınmı var
Bizde inandık.
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