Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Suriye'nin Menbiç kentini kontrolü altında tutan terör örgütü YPG'den son dakika açıklaması geldi. YPG, Suriye hükümetini davet ettiklerini açıklamıştı. Son habere göre, Esad güçleri, Menbiç'e girerek bölgeye bayrak dikti.

MENBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat’ın batısında bulunan Menbiç, Türkiye-ABD-Suriyeli Kürtler geriliminde kilit noktalardan biri. Kent, IŞİD’i aylar süren bir savaşın ardından Ağustos 2016’da Menbiç’ten temizleyen, terör örgütü YP'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor.

ABD askerleri kent merkezinde SDG ile ortak devriye gezerken, Türkiye’nin tepkisi üzerine son aylarda bir ‘denge unsuru’ olarak kent kırsalında da TSK ile ortak devriye yapıyor. ABD’nin çekilme kararının ardından Türkiye destekli ÖSO Menbiç’in dışına konuşlanmaya başladı. ABD askerlerinin ise hâlâ kent merkezinde SDG ile devriyeye devam ettiği belirtiliyor.



