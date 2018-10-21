Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Cemal Kaşıkçı boğazı sıkılarak öldürüldü

Reuters'e konuşan üst düzey Suudi yetkilinin aktardıklarına göre, Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'yı ülkeye geri dönmesi için ikna etmek istiyordu. Kaşıkçı, kendisine yönelik tehditlerden kaygı duyduğu için yaklaşık bir yıl önce Washington'a taşınmıştı. Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın ikna edilmesi için Suudi Arabistan İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin istihbarat ve güvenlik güçlerinden oluşan 15 kişilik bir ekibi İstanbul'a gönderdiğini aktardı. Yetkili, planın Kaşıkçı'nın kaçırılarak, İstanbul dışında güvenli bir evde bir süre tutulması, ancak Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edilememesi durumunda da serbest bırakılması olduğunu anlattı.

Suudi Arabistan, en son 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girerken görülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğü iddialarını önce kabul etmemişti. Ancak Riyad'dan dün yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldüğü doğrulanarak, gazetecinin çıkan kavgada aldığı yumruk darbesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Riyad’ın Kaşıkçı’nın ölümüne dair verdiği resmi bilgilerin inandırıcı bulunmadığına dair açıklamalar da sürüyor.Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamanın uluslararası toplum tarafından kuşku ile karşılanmasının ardından, üst düzey bir Suudi yetkili olaya ilişkin farklı iddialarda bulundu.

Yetkili, ancak işlerin başından itibaren ters gittiğini ve gönderilen ekibin yetkilerini aşarak, şiddete başvurduğunu vurguladı.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, istihbarat yetkilisi Maher Mutreb, başkonsolosun odasına götürülen Cemal Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a geri dönmesini telkin etmeye çalıştı. Ancak Kaşıkçı, Suudi Arabistan'a geri dönmeyeceğini belirterek, Mutreb'e kendisini dışarda bekleyen bir kişinin olduğunu, eğer bir saat içinde binadan çıkmazsa, Türk yetkililerle temasa geçeceğini söyledi. "Benimle ne yapacaksınız? Beni kaçıracak mısınız?” diye soran Kaşıkçı, Mutreb'den "Evet, sana ilaç vereceğiz ve kaçıracağız” yanıtını aldı. Kaşıkçı'nın bağırması üzerine ekibin paniğe kapıldığı ve onun sesinin duyulmasını engellemek için ağzının kapatıldığı ve boğazının sıkıldığı aktarıldı. Başkonsoloslukta yaşananları anlatan Suudi yetkili, "Onun bağırmasını engellemek isterken öldürdüler. Öldürmek niyetinde değillerdi” dedi.

"Cansız bedeni halıya sarıldı”

Yetkili, olayı örtbas etmeyen isteyen ekibin Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini bir halıya sararak, konsolosluk aracı ile binadan çıkarttığını ve cesedin yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye” teslim ettiğini anlattı. Suudi yetkili, Türk polisinin Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğunu "yakında” ortaya çıkaracaklarına inandığını söyledi.