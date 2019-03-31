Revizyon burun ameliyatı ne zaman yapılmalı? Revizyon burun ameliyatı kaç kere yapılır? Revizyon burun ameliyatında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyatın tekrarlanması için burunda gözle görünür bir problem olması gerektiğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, düzeltme ameliyatları hakkında şu bilgileri verdi:

DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?

Revizyon burun ameliyatı bir burun ameliyatından sonra yaşanan memnuniyetsizlikleri düzeltmek için yapılır. Bu nedenle hasta sürekli ilk ameliyat sonrasında yaşanan sorun ve aksaklıklara odaklanmıştır. Bu sorunların düzelmesi için genel anestezi altında yapılan işlemler ikincil burun ameliyatları revizyon kapsamına girer.

Revizyon burun ameliyatlarında hastanın ayrıntılı muayene edilmesi, istenen işlemin ne olduğunun tam olarak saptanması, hekim ile doğrudan iletişim içinde olunması çok önemlidir. Bu nedenle ilk ameliyatın sonuçlarının net olarak görülmesi beklenmelidir. Burun ameliyatları 6 ile 12 ay arasında iyileşme sürecine sahiptir. Bu nedenle revizyon ameliyatı yapılabilmesi için ilk ameliyat üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması gerekir.

Revizyon burun ameliyatının birçok nedeni olabilir kişiye göre değişen ameliyat süreçleri uygulanmalıdır. Kimi basit uygulamalarda ikinci ameliyat müdahale süresi 3-6 ay, kimi durumlarda ise 1 yıl sonra müdahale yapılması uygun olacaktır.