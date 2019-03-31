HABER

Revizyon burun ameliyatı ne zaman yapılmalı? Revizyon burun ameliyatı kaç kere yapılır? Revizyon burun ameliyatında nelere dikkat edilmelidir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2019 06:44 | Son Güncelleme

Estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşmak ya da yaşanan sağlık problemleri nedeniyle burun ameliyatı olmak zorunda kalan hastalarda, ameliyat sonucu istenmeyen tablolar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda ameliyatın tekrarlanması gerekir. Uzmanlar revizyon burun ameliyatıyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı.

Revizyon burun ameliyatı ne zaman yapılmalı? Revizyon burun ameliyatı kaç kere yapılır? Revizyon burun ameliyatında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyatın tekrarlanması için burunda gözle görünür bir problem olması gerektiğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, düzeltme ameliyatları hakkında şu bilgileri verdi:

DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?

Revizyon burun ameliyatı bir burun ameliyatından sonra yaşanan memnuniyetsizlikleri düzeltmek için yapılır. Bu nedenle hasta sürekli ilk ameliyat sonrasında yaşanan sorun ve aksaklıklara odaklanmıştır. Bu sorunların düzelmesi için genel anestezi altında yapılan işlemler ikincil burun ameliyatları revizyon kapsamına girer.

Revizyon burun ameliyatlarında hastanın ayrıntılı muayene edilmesi, istenen işlemin ne olduğunun tam olarak saptanması, hekim ile doğrudan iletişim içinde olunması çok önemlidir. Bu nedenle ilk ameliyatın sonuçlarının net olarak görülmesi beklenmelidir. Burun ameliyatları 6 ile 12 ay arasında iyileşme sürecine sahiptir. Bu nedenle revizyon ameliyatı yapılabilmesi için ilk ameliyat üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması gerekir.

Revizyon burun ameliyatının birçok nedeni olabilir kişiye göre değişen ameliyat süreçleri uygulanmalıdır. Kimi basit uygulamalarda ikinci ameliyat müdahale süresi 3-6 ay, kimi durumlarda ise 1 yıl sonra müdahale yapılması uygun olacaktır.

REVİZYON BURUN AMELİYATI KAÇ DEFA YAPILABİLİR?

Kişiye göre değişen dokuların iyileşme sürecine göre vücudun imkân verdiği iyileşme sürecinden sonra yeniden ikincil bir revizyon ameliyatı yapılabilir. Aceleci davranarak, henüz iyileşmemiş doku üzerine yapılan ameliyat daha sonrasında kalıcı deformasyon ve tekrar ameliyat derecesine gelecek şekilde problemlere sebep olabilir.

İkinci ameliyattan sonra da nadiren küçük müdahaleler gerekebilir. Zorunlu haller dışında üçten fazla revizyon burun ameliyatı yapılmamalıdır.

REVİZYON AMELİYATI SONRASI BUNLARA DİKKAT EDİN

Revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle ilk ameliyattan daha kolay geçer. Kanama, morarma ve ödem daha az görülür. Yine de fazla şekilde kanama olursa hemen hekime bildirilmelidir. Ameliyat sonrasında rutin kontroller aksatılmamalıdır. Burun darbelere ve direkt güneş ışığına karşı korunmalıdır.

REVİZYON AMELİYATI HANGİ HALLERDE YAPILIR?

  • İlk ameliyatta hayal edilen burun şekline ulaşamama
  • İlk ameliyatta burnun çok kalkık ya da çok düşük olması
  • Burun deliklerindeki problemler
  • Yüz ve burun boyutundaki uyumsuzluk
  • Nefes alıp vermede güçlük

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Kısırlık oranı artıyor! Uzmanlar uyarıyor!Kısırlık oranı artıyor! Uzmanlar uyarıyor!
Kanserden korunmanın 13 yoluKanserden korunmanın 13 yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
revizyon burun ameliyatı estetik ameliyat

En Çok Okunan Haberler

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfertilite nedir? İnfertilite sebepleri nelerdir? İnfertilite nasıl önlenir?

Kısırlık oranı artıyor! Uzmanlar uyarıyor!

Kanserden korunmak için nelere dikkat edilmelidir? İşte günlük hayatta dikkat edilmesi gereken püf noktalar...

Kanserden korunmanın 13 yolu

Panik atak tedavisi nasıl olur? Panik atak nedir? Panik atak nedenleri nelerdir?

'Kalp krizi mi geçiriyorum?' Siz de böyle düşünüyorsanız dikkat!

Ağrı tedavisinde botoks uygulaması

Geçmeyen baş ağrıları için bu yöntemi denemiş miydiniz?

İmmünoterapi nedir nasıl uygulanır? İmmünoterapi ile kanser tedavisinde heyecanlandıran gelişme

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kanserde dönüm noktası olacak

Bilim insanları uyardı: İklim değişikliği nedeniyle 1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.