Revizyon burun ameliyatı ne zaman yapılmalı? Revizyon burun ameliyatı kaç kere yapılır? Revizyon burun ameliyatında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyatın tekrarlanması için burunda gözle görünür bir problem olması gerektiğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, düzeltme ameliyatları hakkında şu bilgileri verdi:
DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?
Revizyon burun ameliyatı bir burun ameliyatından sonra yaşanan memnuniyetsizlikleri düzeltmek için yapılır. Bu nedenle hasta sürekli ilk ameliyat sonrasında yaşanan sorun ve aksaklıklara odaklanmıştır. Bu sorunların düzelmesi için genel anestezi altında yapılan işlemler ikincil burun ameliyatları revizyon kapsamına girer.
Revizyon burun ameliyatlarında hastanın ayrıntılı muayene edilmesi, istenen işlemin ne olduğunun tam olarak saptanması, hekim ile doğrudan iletişim içinde olunması çok önemlidir. Bu nedenle ilk ameliyatın sonuçlarının net olarak görülmesi beklenmelidir. Burun ameliyatları 6 ile 12 ay arasında iyileşme sürecine sahiptir. Bu nedenle revizyon ameliyatı yapılabilmesi için ilk ameliyat üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması gerekir.
Revizyon burun ameliyatının birçok nedeni olabilir kişiye göre değişen ameliyat süreçleri uygulanmalıdır. Kimi basit uygulamalarda ikinci ameliyat müdahale süresi 3-6 ay, kimi durumlarda ise 1 yıl sonra müdahale yapılması uygun olacaktır.
REVİZYON BURUN AMELİYATI KAÇ DEFA YAPILABİLİR?
Kişiye göre değişen dokuların iyileşme sürecine göre vücudun imkân verdiği iyileşme sürecinden sonra yeniden ikincil bir revizyon ameliyatı yapılabilir. Aceleci davranarak, henüz iyileşmemiş doku üzerine yapılan ameliyat daha sonrasında kalıcı deformasyon ve tekrar ameliyat derecesine gelecek şekilde problemlere sebep olabilir.
İkinci ameliyattan sonra da nadiren küçük müdahaleler gerekebilir. Zorunlu haller dışında üçten fazla revizyon burun ameliyatı yapılmamalıdır.
REVİZYON AMELİYATI SONRASI BUNLARA DİKKAT EDİN
Revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle ilk ameliyattan daha kolay geçer. Kanama, morarma ve ödem daha az görülür. Yine de fazla şekilde kanama olursa hemen hekime bildirilmelidir. Ameliyat sonrasında rutin kontroller aksatılmamalıdır. Burun darbelere ve direkt güneş ışığına karşı korunmalıdır.
REVİZYON AMELİYATI HANGİ HALLERDE YAPILIR?
Okuyucu Yorumları 0 yorum