Revizyon burun estetiği neden olur? Revizyon rinoplastisi ne demek, tedavisi kimlere yapılır?

BURUN ESTETİĞİNDE İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE...

Burun estetiği en fazla uygulanan estetik cerrahi prosedürlerinin başında geliyor. Fakat bazen istenilen sonuç alınamayınca revizyon burun estetiği kaçınılmaz oluyor. Konu hakkında ayrıntıları Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Prof. Dr. Cenk Şen verdi:

"Daha önce rinoplasti yani burun estetiği operasyonu (bir veya daha fazla) geçirmiş ve sonuçlarından memnun olmayan herhangi bir hasta revizyon rinoplastisi için potansiyel bir adaydır. Revizyon burun estetiği için bir konsültasyon yapılmadan önce hastalar tamamen iyileşmelidir, çünkü kalan şişlik nihai sonuçları etkileyebilir veya yeni cerrahi planını etkileyebilir.

Revizyonda hastaların gerçekçi beklentileri muhafaza etmeleri ve mükemmelliğin değil, ilerlemenin amaç olduğunun anlaşılması önemlidir. Bu operasyonları yaparken ameliyat sayısını en aza indirgemek ve mutlu bir hastaya profili elde etmek revizyon rinoplastinin amacıdır.

Her şeyden önce burun tam yüzün ortasında ve görsel açıdan çok büyük değişimlere sebep olan bir organ olduğu için, lütfen cerrah seçiminizi yaparken çok iyi araştırınız. Revizyon cerrahisine gerek kalmadan ilk seferde hayalini kurduğunuz burna sahip olmak ise birincil hedef olmalı.

Her cerrahinin komplikasyonları elbette vardır ama işinin ehli bir cerrahla çok daha iyi sonuçlar alacağınıza eminim."



