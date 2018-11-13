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Rexo ile yapılan aramada otomobilde 2 kilo metanfetamin bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 2 kilo 9 gram metanfetamin ele geçirildi.

Rexo ile yapılan aramada otomobilde 2 kilo metanfetamin bulundu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 2 kilo 9 gram metanfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.S, yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasına gelen E.S. yönetimindeki otomobilden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı. Dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada, şoför koltuğu altına zulalanmış 2 paket halinde 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.S, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI

Rexo ile yapılan aramada otomobilde 2 kilo metanfetamin bulunduRexo ile yapılan aramada otomobilde 2 kilo metanfetamin bulundu

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