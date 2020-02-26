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Reyhan Karaca bambaşka biri oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

'Aşk Tutulması' isimli yeni single’ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla dikkat çekti.

90'lı yıllarda 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Reyhan Karaca, 'Aşk Tutulması' parçasının imaj fotoğrafları için bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü şarkıcı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.

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Reyhan Karaca, yeni imaj,

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