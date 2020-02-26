Reyhan Karaca bambaşka biri oldu!

90'l\u0131 y\u0131llarda 'Sevdik Sevdaland\u0131k' \u015fark\u0131s\u0131yla b\u00fcy\u00fck \u00e7\u0131k\u0131\u015f yakalayan Reyhan Karaca, 'A\u015fk Tutulmas\u0131' par\u00e7as\u0131n\u0131n imaj foto\u011fraflar\u0131 i\u00e7in bamba\u015fka bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015ftu. \n\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, dikkat \u00e7eken imaj\u0131yla hayranlar\u0131ndan tam not ald\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bu \u00fclkelerde kad\u0131n n\u00fcfusu daha fazla!Aleyna Tilki'nin annesine yan\u0131t!'Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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