Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Reyhan Korkmaz, dün Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde Zeynel Korkmaz isimli şahıs tarafından öldürüldü. İnşaat işçisi olan Zeynel Korkmaz, eve geldiğinde eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından cani eş Zeynel Korkmaz, karısını çocuklarının önünde katletti.

REYHAN KORKMAZ VE ZEYNEL KORKMAZ KİMDİR?

4 çocuk annesi olan Reyhan Korkmaz, sebebi bilinmeyen bir tartışma nedeniyle eşi Zeynel Korkmaz tarafından mutfak bıçağı ile boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Zeynel Korkmaz, akşam eve geldiğinde nedeni bilinmeyen bir şekilde eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Zeynel Korkmaz isimli şahıs, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Reyhan Korkmaz'ı kovalamaya başladı.

Reyhan Korkmaz can havli ile 4 çocuğunun bulunduğu yatak odasına kaçtı. Cani eş Zeynel Korkmaz eşini yatak odasında yakaladı ve boğazından bıçaklayarak Reyhan Korkmaz'ı öldürdü.

Olay anında yatak odasında bulunan ve olaya an be an tanık olan 4 çocuk ise çığlıklar eşliğinde yardım çağırmaya başladı. Olaydan sonra Zeynel Korkmaz panik içerisinde evi terk etti.