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Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

07.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Ankara'da Zeynel Korkmaz isimli şahıs, eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayeti işlemeden önce komşusunu arayan cani adam "Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet" dedi.

Reyhan Korkmaz, dün Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde Zeynel Korkmaz isimli şahıs tarafından öldürüldü. İnşaat işçisi olan Zeynel Korkmaz, eve geldiğinde eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından cani eş Zeynel Korkmaz, karısını çocuklarının önünde katletti.

REYHAN KORKMAZ VE ZEYNEL KORKMAZ KİMDİR?

4 çocuk annesi olan Reyhan Korkmaz, sebebi bilinmeyen bir tartışma nedeniyle eşi Zeynel Korkmaz tarafından mutfak bıçağı ile boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Zeynel Korkmaz, akşam eve geldiğinde nedeni bilinmeyen bir şekilde eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Zeynel Korkmaz isimli şahıs, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Reyhan Korkmaz'ı kovalamaya başladı.

Reyhan Korkmaz can havli ile 4 çocuğunun bulunduğu yatak odasına kaçtı. Cani eş Zeynel Korkmaz eşini yatak odasında yakaladı ve boğazından bıçaklayarak Reyhan Korkmaz'ı öldürdü.

Olay anında yatak odasında bulunan ve olaya an be an tanık olan 4 çocuk ise çığlıklar eşliğinde yardım çağırmaya başladı. Olaydan sonra Zeynel Korkmaz panik içerisinde evi terk etti.

Komşuların ihbarı ile Reyhan Korkmaz'ın bulunduğu eve sağlık ekipleri ve polis ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri eve ulaştığında Reyhan Korkmaz için çok geç kalındığını belirttiler. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

4 ÇOCUK 'ANNEMİ KURTARIN' DİYEREK YARDIM ÇIĞLIĞI ATIYORDU

Korkmaz ailesinin komşusu verdiği ifadede eve vardığında Reyhan Korkmaz'ın ölü olduğunu ve 4 çocuğun kendisine 'annemi kurtar' diye yalvardığını belirtti.

Zeynel Korkmaz'ın bu sırada evde olmadığını belirten komşu, bir süre sonra apartman yöneticisini arayan Zeynel Korkmaz'ın telefona kendisini istediğini ve 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dediğini söyledi.

Çiftin üçü ilk öğretimde biri ise lisede okuyan dört çocuğu çeşitli yurtlarda koruma altına alındı.

ZEYNEL KORKMAZ YAKALANDI MI?

Olayın ardından Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Zeynel Korkmaz yakalandı ve göz altına alındı.

4 çocuğunun önünde katledilen genç anne Reyhan Korkmaz'ın naaşı ise yapılan incelemeler sonrasında hastane morguna gönderildi.

ZEYNEL KORKMAZ DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Zeynel Korkmaz'ın eşi Reyhan Korkmaz dışında başka bir kadınla da dini nikahı olduğu öğrenildi. Şahsın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple bir uzaklaştırma emrinin olduğu da verilen bilgiler arasında.

SUÇU KABUL ETTİ

Cani katil Zeynel Korkmaz, emniyet ekipleri tarafından alınan ilk ifadesinde suçunu kabul ederek cinnet geçirdiğini, cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

İfade işlemi tamamlanan Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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