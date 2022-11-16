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Reyhan nasıl tüketilir, nasıl temizlenir? Kuru reyhan çayı nasıl yapılır, mor reyhan çayı zayıflatır mı?

16.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze gerek tıbbi alanlarda gerekse mutfaklarda çeşitli bitkiler kullanmaktayız. Kullanılan bu bitkiler hem sağlık sorunları açısından fayda sağlamak da hem de yemeklerimize oldukça hoş bir tat vermektedir. Bu bitkiler arasında halk tarafından en çok sevilenlerden biri de reyhandır. Hem yemeklerde dekoratif olarak kullanılan hem yemeklere eklenen hem de bitki çayı olarak tüketilen reyhan çok faydalı bir bitkidir. Peki, reyhan nasıl kullanılır, kuru reyhan çayı nasıl demlenir?

Reyhan nasıl tüketilir, nasıl temizlenir? Kuru reyhan çayı nasıl yapılır, mor reyhan çayı zayıflatır mı?

İçindekiler

  • Reyhan nasıl tüketilir?
  • Kuru reyhan nerelerde kullanılır?
  • Kuru reyhan çayı nasıl yapılır?
  • Mor reyhan çayı zayıflatır mı?
  • Reyhanın faydaları nedir?

Bir diğer ismi fesleğen olan reyhan bitkisi, kendine has kokusu ve aroması ile diğer bitkilerden kendini ayrıştırarak öne çıkmıştır. Ayrıca geçmişte "Otların Kralı" veya "Kraliyet Otu" olarak bilinen fesleğen, krallara layık bitki olarak da tarihe geçmiştir. Günümüzde hem lezzet bakımından hemde vücuda olan faydası bakımından kullanımı önemlidir. Reyhan normal şartlar altında yeşil yapraklı bir bitkidir ancak güneş görmeye devam ettikçe rengi mora döner.

Reyhan nasıl tüketilir?

Bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan reyhan bitkisi çeşitli alanlarda kullanılır ve kullanıldığı yere göre farklılık gösterir. Reyhan bitkisini iki farklı yolla kullanabilirsiniz. Taze ot olarak kullanılan reyhan genellikle salatalarda ve yemeklerin yanında tüketilir. Diğer bir kullanımı ise kuru reyhan tüketimidir. Reyhanın kullanılabileceği yemekler:

  • Taze reyhan salatalara eklenebilir.
  • Kuru ve taze reyhanla bitki çayı hazırlanabilir.
  • Kurutulmuş reyhan baharat olarak yemeklere eklenebilir.
  • Kurabiyelerde kurutulmuş reyhan kullanılabilir.
  • Taze reyhanla şerbet hazırlanır.
  • Tavuk, makarna, pizza yemeklerine hem süs hem de tat verici olarak eklenebilir.

Reyhan nasıl temizlenir?

Mevsimi geldiğinde taze reyhan otu özenle toplanır. Taze toplanan reyhan suyun içerisine konulur ve yaprakları iyi ovalanarak temizlenir. Kullanım yerine göre reyhan taze ot hâlinde buzdolaplarında muhafaza edilir. Kuru reyhan elde edebilmek içinde taze reyhanlar güneşte bekletilir. Ardından da reyhanlar toz hâline getirilerek hem bitki çayı olarak hem de baharat olarak kullanılır.

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Kuru reyhan nerelerde kullanılır?

Oldukça fazla kullanım alanına sahip olan kuru reyhan çeşitli yemeklere örneğin makarnalara, pilavlara ve çorbalara aroma verici olarak kullanılır. Özellikle de et yemeklerinde baharat olarak kullanılır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan kuru reyhan, bitki çayları arasında da yerini alır. Kuru reyhan çayının yapımı basit ve pratiktir. Reyhan çayının yanı sıra reyhan şerbeti de oldukça popülerdir.

Reyhan şerbeti kaç günde tüketilmeli?

Reyhan şerbetinin metabolizmayı düzenleyici etkisi vardır. Antibakteriyel özelliği ile vücudu bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Hamile kadınlar içinde kullanım sonrası süt artırıcı etkisi olduğu düşünülür. Reyhan şerbeti sabah öğle akşam olmak üzere günde 3 defa tüketilebilir. Aksi takdirde fazla kullanımında yan etkileri ortaya çıkabilir.

Kuru reyhan çayı nasıl yapılır?

Kuru reyhan çayı için malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı kuru reyhan
  • 5 bardak su
  • İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı bal
  • İsteğe bağlı olarak 1 dilim limon

Kuru reyhan çayının hazırlanışı için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • İlk olarak 5 bardak suyu bir demliğin içerisine boşaltın ve suyu kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan suyun içerisine 5 yemek kaşığı kuru reyhanı ekleyin ve 15-20 dakika daha kaynatmaya devam edin.
  • Kaynayan çayınızı ocaktan alın ve reyhan suyun rengini döndürdü ise onu güzelce süzün.
  • Süzülen reyhan çayının tadı acı olacağı için isteğe bağlı olarak bal ya da limon ekleyin. Reyhan çayını fincanlara koyarak servise hazır hâle getirin.

Mor reyhan çayı zayıflatır mı?

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti olan reyhan bitkisi içerisinde oldukça güçlü bir antibiyotik barındırır. Reyhanın bir çeşidi olan mor reyhan antibakteriyel ve antioksidan özelliği içerir. Mor reyhan çay olarak içildiğinde de sindirim yollarına iyi gelir. Özellikle de regl dönemlerinde tüketildiğinde kasık ağrılarını dindirir ve krampları azaltır. Bunun yanı sıra adet söktürücü özelliği vardır ve sabahları aç karnına tüketildiğinde adet söktürücü olarak işlev görür.

Mor reyhan hakkında en çok sorulan sorulardan bir diğeri ise "Mor reyhan çayı zayıflatır mı?" sorusudur. Mor reyhan çayı kilo vermeye çalışan kişilerin en çok kullandığı yöntemdir. Mor reyhan çayı içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde yağ yakıcı bir özelliğe sahiptir. Ancak mor reyhan çayını zayıflamak için kullanan kişiler içerisine şeker katmamalıdır. İsteğe bağlı tatlandırıcı olarak tarçın ya da karanfil kullanmak sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Mor reyhan çayı kullanımda sabah ve akşam olmak üzere 2 fincan içmek zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Böyle bir içeceği diyet programınıza eklenmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve o şekilde tüketilmelidir.

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Reyhanın faydaları nedir?

Hoş bir kokusu ve lezzeti olan reyhan bitkisi sağlık açısından kullanımı oldukça fazladır. İçerisinde bulundurduğu A, B, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve demir mineralleri vücudun bağışıklığını artırır ve kemik gelişimini güçlendirir. Reyhan bitkisinin diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde sindirimi düzenler.
  • Hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.
  • Kullanıldığında mideye verdiği rahatlama hissi verir.
  • Mide bulantısı sorunlarına sahip kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.
  • Vücuda verdiği sakinleştirici etkisi ise sinir sistemine iyi gelir ve migren ağrılarını azaltır.
  • Bağırsaklarda bulunan parazit ve bakterileri azaltır.
  • Bulundurduğu tanen ve flavon içeriği ile kanserle mücadele de etkin bir rol oynar.
  • Vücutta bulunan bronşların temizlenmesinde rol oynayarak akciğerlerin daha temiz olmasını sağlar.
  • Solunum yolları sorunlarını en aza indirir.
  • Antibakteriyel özelliği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.


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