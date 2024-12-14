HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

14.12.2024 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Ekran görüntüsü 2024-12-14 174659

TURUNCU KATEGORİDE YER ALIYORDU

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

AA-20241214-36484425-36484420-REYHANLIDAKI_TEROR_SALDIRISININ_SORUMLULARINDAN_CENGIZ_SERTEL_YAKALANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

AA-20241214-36484425-36484422-REYHANLIDAKI_TEROR_SALDIRISININ_SORUMLULARINDAN_CENGIZ_SERTEL_YAKALANDI

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay Reyhanlı terörist
En Çok Okunan Haberler
Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

Erdoğan: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

Erdoğan: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.