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Reyhanlı davası sanıkları Nazik ve Hamurcu'nun kararı bir sonraki duruşmaya kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

SURİYE'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik ile geçen hafta Antakya Samandağı'nda yakalanan sanık Aykan Hamurcu hakim karşısına çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- SURİYE'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik ile geçen hafta Antakya Samandağı'nda yakalanan sanık Aykan Hamurcu hakim karşısına çıktı. Mahkeme, her iki sanığın da avukatı gelmediği için duruşmayı erteledi.
Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Nazik getirilirken, sanık Aykan Hamurcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme, geçen hafta yakalanan Aykan Hamurcu ile Eylül 2018'de Suriye'den MİT'in operasyonuyla yakalanarak getirilen Yusuf Nazik'in dosyasının birleştirildiğini belirtti.
TANIK DİNLENDİ
Mahkeme, Reyhanlı davasında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 32 yıl hapis cezasına çarptırılan, kendisini saldırıdan sonra Aykan Hamurcu'nun sakladığını söyleyen Doğan Özdemir'i tanık olarak dinledi. Özdemir, "Patlamadan sonra saklanacak yer arıyordum. Daha önceden inşaatta çalışırken tanıştığım Aykan Hamurcu'nun köyünü biliyordum. Köye gidip bulduğum Hamurcu'ya, balık tutmak için geldiğimi ve kalacak yere ihtiyacım olduğunu söyledim. O da bana bir yer gösterdi ve burada kalabileceğimi söyledi. Ertesi gün tekrar yanına gidip başımın belada olduğunu, polisin beni aradığını ve saklanacak yere ihtiyacım olduğunu söyledim. O da bana 'polise teslim ol' dedi. Ben de onun yanında ayrılıp 2 hafta saklandım. Sonra polise gidip teslim oldum" dedi. Özdemir, daha önce savcılıkta verdiği, Hamurcu'nun kendisini sakladığı yönündeki ifadesini kabul etmediğini ve şimdiki ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Sanık Hamurcu'da önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve olayla bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.
SAVCI ÖRGÜTE YARDIM ETMEK VE SUÇLUYU KORUMAKTAN CEZA İSTEDİ
Savcı, Yusuf Nazik ile ilgili daha önceki mütalaasını tekrarladığını, sanık Humurcu'nun ise 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgütü yardım etme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca 2 duruşmadır mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan Yusuf Nazik'in avukatı İrem Kapar'ın, CMK'nın 151'inci maddesi gereğince Ankara Barosu'na bildirilmesini istedi.
KIDEMLİ ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
Mahkeme, her iki sanığın vekilinin de duruşma salonunda hazır olmaması nedeniyle karar açıklamadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi. Sanık Aykan Hamurcu'nun, tutukluluk halinin devamı yönündeki karara kıdemli üye hakim Bülent Ekici'nin muhalefet şerhi koyduğu da belirtildi.

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