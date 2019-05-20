Reyhanlı Eğitim Köyü'nde iftar programı

Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde Suriyeli yetim çocuklar ile ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Katar RAF ve İHH tarafından 2017 yılında hizmete açılan 990 çocuğun kaldığı Reyhanlı Eğitim Köyü bahçesindeki iftar programında çocuklar tiyatro gösterisi sundu.

Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği etkinlikte, eğitim merkezinde yapılan el yapımı ürünler sergilendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, eğitim köyünü daha önce de ziyaret ettiğini ve buradan çok etkilendiğini söyledi.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Doğan, "Bugün İdlib'te bombalar birilerinin üzerine düşerken, hala hanelerin üzerine ateş yağarken, birileri kimsesiz yetim kalmış çocuklara ev, yuva olmak adına gayret göstermekte. Bu vesileyle hem İHH'yi hem de Yetim Vakfı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin idari ve eğitim çalışmalarını yürüten Yetim Vakfı'nın Başkanı Mehmet Gülsatar da hayırseverlere ve iftar programına katılanlara ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişi birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı.

Programa, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

