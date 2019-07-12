Reyhanlı patlamasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz’da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 12’si sınır dışı edildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, patlama ile ilgili soruşturmanın ise sürdürüleceği öğrenildi.

