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  4. Reyhanlı patlamasının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

Reyhanlı patlamasının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategoride aranan terörist Ercan Bayat’ın kendini gizlemek için 2 çocuk ile birlikte yurda yasadışı yollardan girmek üzere olduğu tespit edildi.Terörist Ercan Bayat, Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasına girdiği anda Mehmetçik tarafından kıskıvrak yakalandı.Bayat’ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategoride aranan terörist Ercan Bayat’ın kendini gizlemek için 2 çocuk ile birlikte yurda yasadışı yollardan girmek üzere olduğu tespit edildi.
Terörist Ercan Bayat, Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasına girdiği anda Mehmetçik tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bayat’ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu. El konulan ve 21 Kasım 2015 tarihinde verildiği belirlenen kimliğin ön tarafında ’Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, İstihbarat Şubesi. Hizmet için verilmiştir’ yazarken, arka tarafında ise, ’Bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir. Kimlik bulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmelidir. Ve bunu saklayan kişi sorumludur’ ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücüdele Şube Müdürlüğünde sorgulaması tamamlandı. Bayat bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Ercan Bayat’ın Reyhanlı’da iki ayrı noktada kullanılan patlayıcıları deniz yoluyla getiren kişi olduğu öğrenildi.

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