Reyhanlı saldırının faili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi

ANKARA (DHA) - MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
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