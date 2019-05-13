Reyhanlı Saldırısı Planlayıcısına 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i 53 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı’na göre 34 yaşındaki Türkiye vatandaşı Nazik, 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak' suçundan bir kez, 'terör amaçlı 52 kişiyi öldürmek' suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi cezasıyla yargılanıyordu.

Nazik ayrıca 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği, terör örgütü aktiviteleri için izinsiz patlayıcı madde bulundurma gibi suçlardan 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Nazik, Suriye hükümetinin kontrolündeki Lazkiye’de MİT tarafından ele geçirilerek Türkiye’ye getirilmişti.

Anadolu Ajansı’na göre Nazik yakalandığı dönemde Suriye istihbaratından emir alarak saldırıyı planladığını ve patlayıcıların transferini organize ettiğini itiraf etmişti. Saldırıyla ilgili olarak geçen yıl 22 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’nin Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesi yaklaşık sekiz yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye’den gelen binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da öğlen saatlerinde önce belediye önünde, birkaç dakika sonra da PTT önünde olmak üzere bomba yüklü araçlar patlatılmıştı. Patlamalarda 52 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Türkiye, Suriye’yle 900 kilometre uzunluğundaki sınırını saldırının ardından kapatmıştı.

Suriye’deki iç savaşta muhaliflerin en büyük destekçilerinden olan Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

