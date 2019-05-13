HABER

Reyhanlı Saldırısı Planlayıcısına 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

13.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i 53 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı

Reyhanlı Saldırısı Planlayıcısına 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i 53 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı’na göre 34 yaşındaki Türkiye vatandaşı Nazik, 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak' suçundan bir kez, 'terör amaçlı 52 kişiyi öldürmek' suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi cezasıyla yargılanıyordu.

Nazik ayrıca 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği, terör örgütü aktiviteleri için izinsiz patlayıcı madde bulundurma gibi suçlardan 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Nazik, Suriye hükümetinin kontrolündeki Lazkiye’de MİT tarafından ele geçirilerek Türkiye’ye getirilmişti.

Anadolu Ajansı’na göre Nazik yakalandığı dönemde Suriye istihbaratından emir alarak saldırıyı planladığını ve patlayıcıların transferini organize ettiğini itiraf etmişti. Saldırıyla ilgili olarak geçen yıl 22 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’nin Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesi yaklaşık sekiz yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye’den gelen binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da öğlen saatlerinde önce belediye önünde, birkaç dakika sonra da PTT önünde olmak üzere bomba yüklü araçlar patlatılmıştı. Patlamalarda 52 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Türkiye, Suriye’yle 900 kilometre uzunluğundaki sınırını saldırının ardından kapatmıştı.

Suriye’deki iç savaşta muhaliflerin en büyük destekçilerinden olan Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den YSK’ya TepkiKılıçdaroğlu ve Akşener’den YSK’ya Tepki
Çin’den Amerika’ya Karşı HamleÇin’den Amerika’ya Karşı Hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Son dakika Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

TSK gözlem noktası yakınına saldırı

21 durak, saatte 150 kilometre...

21 durak, saatte 150 kilometre...

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.