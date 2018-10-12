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Reyhanlı saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

MİT Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırılarının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda 1 kişi tutuklandı

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Kabakulak tutuklandı.

Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun'a ifade veren şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, zanlılardan eski Yurt Gazetesi Hatay muhabiri Hasan Kabakulak ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Kabakulak tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleştirilen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Yusuf Nazik'in de arasında bulunduğu firari 8 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

Nazik'in ifadesinde olayın merkezinde bulunduğunu söylediği Mehmet Gezer ile açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun Milli İstihbarat Teşkilatı Yusuf NAZİK

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