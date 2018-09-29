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Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Reyhanlı zanlısı Yusuf Nazik’in ifadesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde ismini verdiği açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
reyhanlı saldırısı Yusuf NAZİK

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