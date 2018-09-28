HABER

Reyhanlı saldırısının faili Nazik: Oyuna getirildim

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

  MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı. İfadesinde bombaları taşıdığını, saldırı için Nasır Eskiocak'a talimat verdiğini kabul eden Nazik, ancak saldırının Suriye'de ÖSO'ya karşı yapılacağını sandığını iddia ederek, "Oyuna getirildim, kendi milletimize, vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi.

ANKARA (DHA)

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Kalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede vedaKalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede veda
Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıMezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.