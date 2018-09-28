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Reyhanlı saldırısının faili Nazik: Oyuna getirildim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı. İfadesinde bombaları taşıdığını, saldırı için Nasır Eskiocak'a talimat verdiğini kabul eden Nazik, ancak saldırının Suriye'de ÖSO'ya karşı yapılacağını sandığını iddia ederek, "Oyuna getirildim, kendi milletimize, vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi.

ANKARA (DHA)

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