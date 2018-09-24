Reyhanlı saldırısının faili  Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1) 

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.

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-Yusuf Nazik'in adliyeye getirilişi (görüntüler geçildi)

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

